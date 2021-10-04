Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения

Жильцы трехэтажного многоквартирного дома на улице Бялик в Бейт-Шемеше были эвакуированы из-подозрений о том, что дому грозит обрушение.

Эвакуация была объявлена после того, как жильцы дома сообщили в пожарную службу о обрушении небольшой части внешней стены здания.

Прибывшие на место представители спасательных служб и муниципалитета объявили об угрозе обрушения и отдали распоряжение об эвакуации.