Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения
Жильцы трехэтажного многоквартирного дома на улице Бялик в Бейт-Шемеше были эвакуированы из-подозрений о том, что дому грозит обрушение.
Эвакуация была объявлена после того, как жильцы дома сообщили в пожарную службу о обрушении небольшой части внешней стены здания.
Прибывшие на место представители спасательных служб и муниципалитета объявили об угрозе обрушения и отдали распоряжение об эвакуации.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день