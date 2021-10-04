Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 10:39

Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения

Жильцы трехэтажного многоквартирного дома на улице Бялик в Бейт-Шемеше были эвакуированы из-подозрений о том, что дому грозит обрушение.

Эвакуация была объявлена после того, как жильцы дома сообщили в пожарную службу о обрушении небольшой части внешней стены здания.

Прибывшие на место представители спасательных служб и муниципалитета объявили об угрозе обрушения и отдали распоряжение об эвакуации.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:49 Жильцам эвакуированного дома в Иерусалиме разрешено вернуться в свои квартиры
22:42 Ицхак Герцог сообщил, что Израиль и Украина вернутся к обсуждению выплаты пенсий израильским старикам
21:52 В результате ДТП возле Кусейфе погиб мотоциклист
21:03 Минтранс и Земельное управление договорились о закрытии Нового тель-авивского автовокзала
19:13 Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена
18:35 Аэропорт Бен-Гурион переносит внутренние рейсы в первый терминал
18:21 Саар опубликовал меморандум закона, ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства
18:11 Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Иерусалиме
17:53 В возрасте 66 лет скончался бывший депутат Кнессета и министр Йосеф Парицки
16:25 В Тират-Кармеле в результате ДТП тяжелые травмы получил пешеход
Загрузка...