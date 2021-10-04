Домработница из Нетании обвиняется в краже денег из домов во время их уборки

41-летняя жительница Нетании, зарабатывающая уборкой домов, была арестована после того, как украла деньги из "контрольной квартиры", для уборки которой ее пригласили полицейские детективы.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что расследование было начато по следам нескольких жалоб от людей, у которых подозреваемая работала уборщицей.

В рамках следственных мероприятий полицейские детективы пригласили подозреваемую убрать квартиру в Харише, предварительно оставив в квартире деньги. По окончании "уборки" из квартиры пропали несколько сотен шекелей.

Пресс-служба полиции отмечает, что женщина была арестована в тот момент, когда "после работы" она садилась в свою машину. При этом выяснилось, что у подозреваемой нет водительских прав.

Обвинительное заключение против задержанной передано в суд.