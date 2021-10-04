Иерусалим:
16 - 24°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 13:42

Власти Израиля: на Кипре была пресечена попытка теракта против израильских бизнесменов, спланированного Ираном

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Власти Израиля: на Кипре была пресечена попытка теракта против израильских бизнесменов, спланированного Ираном

После полудня в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди подтвердил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены.

"Вопреки некоторым публикациям, появившимся вчера вечером в связи с инцидентом на Кипре, я хотел бы пояснить от имени служб безопасности, что это был террористический акт со стороны Ирана, направленный против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре. Это не уголовный инцидент, бизнесмен Тедди Саги не был персональной целью нападения", – заявил Сиди.

Ранее холдинговая компания израильского миллиардера Тедди Саги опубликовала сообщение, в котором опровергла появившуюся ранее информацию о предотвращении покушения на него, заказанного "русской мафией". В холдинге утверждают, что на момент задержания подозреваемого правоохранительными органами Кипра миллиардер находился в Лондоне, и что на самом деле был сорван иранский теракт против находящихся на Кипре граждан Израиля.


Напомним, что накануне СМИ сообщили о задержании властями Кипра выходца из Азербайджана с российским паспортом, в автомобиле которого был найден пистолет с глушителем, и который готовил покушения на Тедди Саги и еще четверых бизнесменов.

По данным СМИ, киллер был задержан через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили Саги о готовящемся на него покушении.

Преступник прибыл из турецкой части острова, несколько раз пересек границу между южным и северным Кипром в Никосии.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 октября 2021
Холдинг Тедди Саги: на Кипре был сорван иранский теракт, а не покушение "русской мафии"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 октября 2021
СМИ назвали имя израильского бизнесмена, на которого готовилось покушение на Кипре
// NEWSru.co.il // В мире // 03 октября 2021
"Кешет-12": спецслужбы Кипра предотвратили покушение на "известного бизнесмена из Израиля"
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:09 В туннеле "Ибтин" легковой автомобиль врезался в стену
15:28 ДТП около аэропорта Бен-Гурион, тяжело травмирован мужчина
14:59 Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Раанане
14:35 Глава транспортного отдела полиции: "Вопреки рекомендациям, не было ограничений в допуске на гору Мерон"
14:32 Разрешено к публикации: в насилии над пациентками подозревается профессор Арье Левин из больницы "Вольфсон"
13:42 Власти Израиля: на Кипре была пресечена попытка теракта против израильских бизнесменов, спланированного Ираном
12:54 Ханин Зуаби заключила досудебную сделку с государственной прокуратурой
12:34 Продлен срок задержания учителя Йотама Окуня, подозреваемого в изнасиловании учениц
11:54 Беннет: "Вмешательство ШАБАКа в борьбу с насилием в арабском секторе будет ограниченным"
10:47 Внимание, розыск: пропал 22-летний Эден Шломо Унгер из Ришон ле-Циона
Загрузка...