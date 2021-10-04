Власти Израиля: на Кипре была пресечена попытка теракта против израильских бизнесменов, спланированного Ираном

После полудня в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди подтвердил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены.

"Вопреки некоторым публикациям, появившимся вчера вечером в связи с инцидентом на Кипре, я хотел бы пояснить от имени служб безопасности, что это был террористический акт со стороны Ирана, направленный против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре. Это не уголовный инцидент, бизнесмен Тедди Саги не был персональной целью нападения", – заявил Сиди.

Ранее холдинговая компания израильского миллиардера Тедди Саги опубликовала сообщение, в котором опровергла появившуюся ранее информацию о предотвращении покушения на него, заказанного "русской мафией". В холдинге утверждают, что на момент задержания подозреваемого правоохранительными органами Кипра миллиардер находился в Лондоне, и что на самом деле был сорван иранский теракт против находящихся на Кипре граждан Израиля.

Напомним, что накануне СМИ сообщили о задержании властями Кипра выходца из Азербайджана с российским паспортом, в автомобиле которого был найден пистолет с глушителем, и который готовил покушения на Тедди Саги и еще четверых бизнесменов.

По данным СМИ, киллер был задержан через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили Саги о готовящемся на него покушении.

Преступник прибыл из турецкой части острова, несколько раз пересек границу между южным и северным Кипром в Никосии.