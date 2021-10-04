Открывается зимняя сессия Кнессета: бюджет, законопроекты, разногласия

В понедельник, 4 октября, открывается зимняя сессия Кнессета 24-го созыва. Торжественное заседание начнется с выступления президента государства Ицхака Герцога. Затем выступят спикер Кнессета Мики Леви, премьер-министр Нафтали Беннет и глава парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу.

Зимняя сессия является самой длинной в парламентском году, она продлится до праздника Песах, и в большой степени определит, насколько стабильной является коалиция, сформированная Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом.

Главным экзаменом коалиции станет утверждение государственного бюджета на 2021 и 2022 годы. Бюджет должен быть утвержден не позднее 14 ноября. Слабым звеном при подготовке к утверждению бюджета считается партия РААМ, отношения которой с руководством коалиции в последние недели весьма напряжены. В РААМ требуют выполнения коалиционных соглашений в том, что касается признания незаконных бедуинских поселков, а также увеличения помощи арабскому и бедуинскому секторам. "Мы не в кармане у Беннета, и если в коалиции так относятся к нам, то их ждет разочарование", – заявляют в РААМ.

Несмотря на напряженность и угрозы, вероятность падения правительства из-за не утвержденного бюджета крайне невысока. В коалиции (а также в Объединенном арабском списке) понимают, что падение правительства и досрочные выборы открывают дорогу Биньямину Нетаниягу к возвращению в канцелярию главы правительства. Кроме этого, многие партии рискуют потерять мандаты на выборах и не заинтересованы в новой предвыборной кампании.

Если бюджет будет утвержден, то партии смогут более спокойно поднимать на повестку дня спорные вопросы, так как у оппозиции практически не останется возможности свалить правительство.

На повестке дня Кнессета несколько законопроектов и решений, которые могут породить серьезные разногласия и внутри коалиции. Главной такой инициативой является законопроект, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных правонарушениях, баллотироваться на пост премьер-министра. Этот законопроект продвигает министр юстиции Гидеон Саар (лидер партии "Тиква Хадаша"). Позиция премьер-министра Нафтали Беннета и всей партии "Ямина" неясна, а глава РААМ Мансур Аббас уже заявил, что не гарантировано его голосование за этот законопроект. Аббас не хочет окончательно портить отношения с Нетаниягу и использует возможность для того, чтобы показать коалиции, что у него есть и другие приоритеты.

Ожидается, что в период зимней сессии Кнессета будут рассматриваться закон о призыве и законопроект, ограничивающий каденцию премьер-министра двумя сроками. Еще один вопрос, который будет обсуждаться в ближайшие недели – создание государственной следственной комиссии по делу о закупке субмарин в Германии. На создании такой комиссии настаивает министр обороны Бени Ганц, а 3 октября стало известно, что эту инициативу решил поддержать министр юстиции Гидеон Саар.

Еще один законопроект, который коалиция попытается провести, предоставляет возможность четырем депутатам от фракции отколоться и создать самостоятельную партию. В политической системе полагают, что цель этого законопроекта в том, чтобы подтолкнуть некоторых депутатов от "Ликуда" к возможному выходу из партии и присоединению к коалиции.

В оппозиции также ожидают завершения процесса утверждения бюджета, что станет явным признаком стабилизации коалиции. Только после этого будет решаться вопрос о праймериз на пост лидера "Ликуда". К настоящему моменту уже несколько депутатов от этой партии – Нир Баркат, Ави Дихтер, Юлий Эдельштейн, Исраэль Кац – заявили о намерении баллотироваться. По уставу партии "Ликуд", праймериз должны состояться за год до назначенной даты парламентских выборов, однако не исключено, что Биньямин Нетаниягу объявит о проведении досрочных внутренних выборов.