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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 14:32

Разрешено к публикации: в насилии над пациентками подозревается профессор Арье Левин из больницы "Вольфсон"

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Разрешено к публикации: в насилии над пациентками подозревается профессор Арье Левин из больницы "Вольфсон"

В воскресенье, 3 октября, полиция задержала сотрудника одной из больниц в центре страны по подозрению в сексуальных преступлениях в адрес пациенток, в том числе в изнасиловании 13-летней девочки.

На следующий день было разрешено к публикации имя задержанного - это 64-летний профессор Арье Левин, главный врач детского отделения гастроэнтерологии больницы "Вольфсон".

Врач был задержан после того, как в полицию поступили жалобы от нескольких пациенток. На первом этапе полиция и прокуратура провели тайное следствие, подтвердившее показания жертв.


Согласно материалам следствия, вменяемые Левину нарушения имели место как в больнице, так и в его частных клиниках.

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Врач из центра страны подозревается в насилии над пациентками
 

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