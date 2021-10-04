Разрешено к публикации: в насилии над пациентками подозревается профессор Арье Левин из больницы "Вольфсон"

В воскресенье, 3 октября, полиция задержала сотрудника одной из больниц в центре страны по подозрению в сексуальных преступлениях в адрес пациенток, в том числе в изнасиловании 13-летней девочки.

На следующий день было разрешено к публикации имя задержанного - это 64-летний профессор Арье Левин, главный врач детского отделения гастроэнтерологии больницы "Вольфсон".

Врач был задержан после того, как в полицию поступили жалобы от нескольких пациенток. На первом этапе полиция и прокуратура провели тайное следствие, подтвердившее показания жертв.

Согласно материалам следствия, вменяемые Левину нарушения имели место как в больнице, так и в его частных клиниках.