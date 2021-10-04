Убийство девушки в Кирьят-Моцкине: известно, что она состояла в связи с подозреваемым

Вечером 3 октября в эфире радиостанции "Кан Бет" были рассказаны новые подробности об обстоятельствах гибели 17-летней Литаль Яэль Мельник из Ор-Акивы.

Судя по опубликованным данным, 49-летний подозреваемый, работавший в психиатрической больнице в Тират-Кармеле, не только был хорошо знаком с погибшей, но и состоял с ней в интимной связи.

"Кан" передает, что Литаль Яэль Мельник была пациенткой психиатрической больницы "Маале а-Кармель" в Тират-Кармеле, где познакомилась с подозреваемым. Об этом стало известно другим сотрудникам и пациентам, была подана жалоба. Вскоре мужчина был переведен в другое отделение, где находятся более взрослые пациенты. Однако администрация "Маале а-Кармель" заявила "Кан", что руководству не было известно о связи сотрудника с несовершеннолетней пациенткой.

Рут Мельник, сестра погибшей, рассказала "Кан", что Литаль была "особенной девушкой" и "бунтаркой". По ее словам, хотя в последнее время наступило ухудшение, ее сестра несколько дней назад начала учиться в интернате "Эден" в Кармии (около Ашкелона) и рассчитывала получить аттестат зрелости.

В четверг, 30 сентября, Литаль Мельник рассказала своим соученикам в интернате об интимных отношениях со взрослым мужчиной (речь шла о подозреваемом). Она говорила, что рассталась с ним, теперь ей очень тяжело, и она снова хочет встретиться с ним. На следующий день подруги звонили Литаль около полудня, и та ответила, а вскоре она отправила сообщение своей бабушке, написав, что направляется к ней в Ор-Акиву. Больше она ни с кем из близких на связь не выходила. В пятницу было подано заявление в полицию, был объявлен розыск, в субботу было найдено тело девушки.

Адвокат подозреваемого в убийстве заявляет, что его клиент настаивает на своей невиновности. Но в субботу сообщалось, что полиция располагает доказательствами того, что подозреваемого видели вместе с жертвой на том месте, где позже нашли тело погибшей. Есть также свидетельства того, что он покидал это место вскоре после того, когда предположительно было совершено убийство.

3 октября мировой суд в Хайфе продлил до 11 октября срок содержания под стражей 49-летнего жителя Кирьят-Моцкина, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Известно, что подозреваемый ранее не был судим. Имя подозреваемого пока не разрешено к публикации.

Сообщалось, что родители Литаль и Рут Мельник находятся в России. Но "Кан" уточняет, что отец девушек в последнее время живет в Бельгии.