Опрос "Решет": ни Нетаниягу, ни Беннету не удалось бы сегодня сформировать коалицию

В понедельник, 4 октября, телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом и приуроченного открытию зимней сессии Кнессета.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" бы получил 34 мандата, это на семь мандатов больше, чем партия имеет сегодня. Увеличилось бы количество мандатов и у партии "Еш Атид", вместо 17 мандатов, которые она получила на последних выборах, у нее было бы 22 мандата.

Партия "Ямина", которую возглавляет нынешний глава правительства Нафтали Беннет получила бы 7 мандатов. Столько же мандатов получили бы "Кахаоль Лаван", Объединенный список, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит".

Партии "Авода" и ШАС получил бы по 6 мандатов. Партия Авигдора Либермана "Наш дом Израиль" - 5.

По 4 мандата - партии "Тиква Хадаша", МЕРЕЦ и РААМ.

Согласно данным опроса, в сегодняшних условиях ни Биньямину Нетаниягу, ни Нафтали Беннету не удалось бы сформировать коалицию.