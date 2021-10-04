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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 06:02

Прогноз погоды на 4 октября: небольшое повышение температуры, переменная облачность

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Прогноз погоды на 4 октября: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 4 октября, температура немного повысится и будет соответствовать среднесезонной в большинстве районов страны. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 17-30, в Мицпе-Рамоне – 15-24, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-28, в Ариэле – 17-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 17-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 70-130 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 50 км/ч).

Во вторник-среду – температура немного понизится. В четверг ожидается повышение температуры.

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