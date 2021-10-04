Принято решение разрушить аварийный дом в Раанане
Специалисты, осмотревшие четырехэтажный дом на улице а-Галиль, 42, в Раанане после того, как из него были эвакуированы жильцы, пришли к выводу, что он не подлежит ремонту. Принято решение здание снести.
Ранее сообщалось, что в доме, перестраивающемся по проекту "ТАМА 38", жильцы стали замечать появление трещин, а также ощущать вибрацию, которая может быть признаком скорого обрушения. Утром 4 октября пожарная служба и Управление тылом эвакуировали всех жильцов.
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Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Раанане
Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Раанане
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 октября 2021
Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения
Жильцы дома в Бейт-Шемеше эвакуированы из-за угрозы обрушения