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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 18:18

Принято решение разрушить аварийный дом в Раанане

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Принято решение разрушить аварийный дом в Раанане

Специалисты, осмотревшие четырехэтажный дом на улице а-Галиль, 42, в Раанане после того, как из него были эвакуированы жильцы, пришли к выводу, что он не подлежит ремонту. Принято решение здание снести.

Ранее сообщалось, что в доме, перестраивающемся по проекту "ТАМА 38", жильцы стали замечать появление трещин, а также ощущать вибрацию, которая может быть признаком скорого обрушения. Утром 4 октября пожарная служба и Управление тылом эвакуировали всех жильцов.


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