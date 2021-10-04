Законодательная комиссия Кнессета утвердила отмену "красного" списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

В понедельник, 4 октября, законодательная комиссия Кнессета утвердила решение кабинета министров об исключении Турции, Болгарии и Бразилии из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, в "красном" списке не остается ни одной страны.

После решения законодательной комиссии в Израиле фактически упразднена практика, когда для полета в некоторые страны требовалось специальное разрешение комиссии по исключительным случаям.

Полностью вакцинированные израильтяне, вернувшиеся домой из любой страны, должны пройти тест на коронавирус в аэропорту и, если результат будет отрицательным, им не придется соблюдать карантин.

Напомним, согласно новым правилам "зеленого стандарта", вступившим в силу 3 октября, полностью привитым считается лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы; а также лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.