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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 09:43

Законодательная комиссия Кнессета утвердила отмену "красного" списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

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Законодательная комиссия Кнессета утвердила отмену "красного" списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

В понедельник, 4 октября, законодательная комиссия Кнессета утвердила решение кабинета министров об исключении Турции, Болгарии и Бразилии из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, в "красном" списке не остается ни одной страны.

После решения законодательной комиссии в Израиле фактически упразднена практика, когда для полета в некоторые страны требовалось специальное разрешение комиссии по исключительным случаям.

Полностью вакцинированные израильтяне, вернувшиеся домой из любой страны, должны пройти тест на коронавирус в аэропорту и, если результат будет отрицательным, им не придется соблюдать карантин.


Напомним, согласно новым правилам "зеленого стандарта", вступившим в силу 3 октября, полностью привитым считается лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы; а также лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 октября 2021
Правительство приняло решение об отмене списка "красных" стран с 4 октября
 

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