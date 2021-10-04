Холдинг Тедди Саги: на Кипре был сорван иранский теракт, а не покушение "русской мафии"

Холдинговая компания израильского миллиардера Тедди Саги опубликовала сообщение, в котором опровергла появившуюся ранее информацию о предотвращении покушения на него, заказанного "русской мафией".

В холдинге утверждают, что на момент задержания подозреваемого правоохранительными органами Кипра миллиардер находился в Лондоне, и что на самом деле был сорван иранский теракт против находящихся на Кипре граждан Израиля.

Напомним, что накануне СМИ сообщили о задержании властями Кипра выходца из Азербайджана с российским паспортом, в автомобиле которого был найден пистолет с глушителем, и который готовил покушения на Тедди Саги и еще четверых бизнесменов.

По данным СМИ, киллер был задержан через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили Саги о готовящемся на него покушении.

Преступник прибыл из турецкой части острова, несколько раз пересек границу между южным и северным Кипром в Никосии.