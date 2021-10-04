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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 16:09

В туннеле "Ибтин" легковой автомобиль врезался в стену

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В туннеле "Ибтин" легковой автомобиль врезался в стену

В туннеле "Ибтин" на 6-м шоссе водитель легкового автомобиля утратил контроль над транспортным средством и врезался в стену.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель, мужчина приблизительно 50 лет, находится в критическом состоянии.

После серии реанимационных мероприятий парамедики констатировали смерть водителя.

Дорожная полиция сообщила о начале расследования обстоятельств ДТП.


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