Институт стандартов утвердил новые требования к бронированным ставням в защищенных комнатах

В понедельник, 4 октября, Институт стандартов Израиля утвердил новые требования к ставням в защищенных комнатах в населенных пунктах, расположенных в радиусе 7 ем от сектора Газы.

С сегодняшнего дня во всех защищенных комнатах в радиусе до 7 км от Газы толщина внешней бронированной части окна должна быть не менее 32 мм. Об новом стандарте сообщил 13-й телеканал израильского телевидения.

Напомним, что 1 июня Управление тылом рекомендовала органам местной власти в населенных пунктах, находящихся от сектора Газы в радиусе 7 км, заменить ставни в защищенных комнатах не более толсты. Управление тылом также рекомендовало ставни толщиной 32 мм.

Решение о необходимости дополнительной защиты было принято после изучения специалистами обстоятельств гибели 6-летнего Идо Авигаля в результате ракетного обстрела Сдерота во время операции "Страж стен".

Специалисты пришли к выводу, что защищенная комната, в которой находился мальчик, соответствовала указанным нормам. Окна и двери были закрыты. Однако осколки, ракеты, попавшей в соседний дом, смогли пробить стандартное внешнюю часть окна.