Ханин Зуаби заключила досудебную сделку с государственной прокуратурой

Бывшая депутат Кнессета Ханин Зуаби заключила с прокуратурой досудебную сделку, в рамках которой она будет приговорена к году заключения условно, а также к штрафу в размере 75 тысяч шекелей.

Досудебная сделка заключена с 11 активистами БАЛАД которым инкримнировались попытки получить прибыль обманным путем, а также фальсификация документов. Все обвинявшиеся приговорены к общественным работам на сроки от четырех до девяти месяцев, условному заключению и штрафу.

Досудебная сделка передана на рассмотрение Окружного суда в Нацерете.

Приговор будет объявлен позднее.