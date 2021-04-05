Нетаниягу назвал "спектаклем" ведущийся против него судебный процесс

После завершения первого заседания суда, находящегося на стадии доказательств, глава правительства Биньямин Нетаниягу, проходящий в качестве обвиняемого по нескольким делам, выступил с заявлением для прессы.

Состоявшееся заседание суда глава правительства называл "спектаклем", а ведущийся против него процесс "неправомерным использованием силы", которой наделена прокуратура".

Биньямин Нетаниягу в очередной раз заявил, что расследование против него было начато с нарушением процедуры с одной единственной целью - убрать его с поста главы правительства. Нетаниягу сказал, что "на него ведется охота" и "так выглядит попытка государственного переворота".

Отметим, что государственная радиостанция "Кан Бет", начав транслировать заявление Нетаниягу, прервала его через несколько минут.

После выступления Нетаниягу лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц в своем "твиттере" написал: "Я прошу передать прокуратуре, судьям и всей судебной системе - продолжайте выполнять ваши обязанности без всякого страха. Мы, в рамках переходного правительства, не позволим причинить вам вред и сохраним вашу независимость".

Возобновились судебные слушания по делам против Нетаниягу В понедельник, 5 апреля, в окружном суде Иерусалима возобновились судебные слушания по делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. До завершения дачи свидетельских показаний заседания будут проводиться три раза в неделю.

Примерно в 9:20 Нетаниягу прибыл к зданию суда. Около 10:00, после выступления государственного обвинителя Лиат Бен Ари, он покинул здание суда.

Адвокаты Нетаниягу просили суд освободить премьер-министра от обязанности присутствовать на этих заседаниях. Прокуратура заявляла, что Нетаниягу должен находиться в зале суда во время выступления государственного обвинителя 5 апреля. Но после этого выступления ему разрешили покинуть здание суда.

Ранее суд постановил, что Нетаниягу может не присутствовать на заседаниях, на которых будет выступать в качестве свидетеля по "делу 4000" бывший гендиректор портала Walla Илан Иегошуа.

У здания суда проходили демонстрации сторонников и противников Нетаниягу. Показания бывшего гендиректора портала Walla Илана Иегошуа, данные в суде 05.04.2021

Свидетель по "делу 4000" бывший гендиректор портала Walla Илан Иегошуа заявил в ходе заседания суда, что в конце 2012 года владелец сайта Walla Шауль Алович стал требовать в публикациях на сайте представлять "в определенном свете" Биньямина Нетаниягу, его супругу и его детей.

По словам Иегошуа, Алович также просил публиковать негативные материалы о политических противниках Нетаниягу, в частности о Нафтали Беннете, его жене и его отце. В частности, Иегошуа говорит, что получил от Шауля Аловича ряд компрометирующих Беннета и его семью документов. Например, сведения о том, что супруга Беннета работала в некошерном ресторане.

Бывший гендиректор Walla говорит, что получал требования публиковать компромат на Айелет Шакед и Ури Ариэля.

"Объяснений я не получал, мне было только сказано, что это делается по просьбе премьер-министра", – заявил Иегошуа.

Как утверждает бывший гендиректор портала, с конца 2012 года Алович регулярно просил его ставить на сайт или убирать с сайта определенные новости. В частности, был запрет публиковать на портале любые новости, связанные с закупкой подлодок.

По словам Иегошуа, по требованию Аловича он уволил главного редактора Walla Тали Бен Овадия, поскольку та считалась противницей Нетаниягу.

Иегошуа утверждает, что исполнялось около 90% просьб владельцев.

По словам Иегошуа, это продолжалось четыре года – с 2013 по 2016 год, после чего он прекратил удовлетворять просьбы владельцев портала.

В ходе показаний Илана Иегошуа из зала суда раздались крики Ирис Алович, которые обвинила Иегошуа во лжи.

Далее Иегошуа заявил, что супруги Ирис и Шауль Аловичи неоднократно предостерегали его от поступков, которые могут вызвать гнев супруги главы правительства Сары Нетаниягу. По словам Иегошуа, Аловичи говорили, что если Сара Нетаниягу будет разозлена, глава правительства тоже разозлится и не подпишет документы о регуляторных льготах компании Eurocom.

"Шауль Алович сказал мне, что у него есть регуляторные трудности с министерством связи. Однажды он мне сказал снять определенную новость, чтобы Нетаниягу подписал контракт с Yes. Мне было четко сказано, что если она разозлился, он разозлится и не подпишет", – сказал Иегошуа.

По словам экс-гендиректора Walla, он ни разу не общался на эти темы с главой правительства напрямую, только через посредников, однако однажды разговаривал с Яиром Нетаниягу.

Напомним, по версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичам, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.

После этих показаний адвокаты супругов Алович попросили суд о десятиминутном перерыве. После перерыва адвокаты Аловичей потребовали не предъявлять суду переписку в WhatsApp, поскольку она была получена не в рамках ордера на обыск. Судьи постановили пока отложить решение о принятии переписки в качестве улики и продолжить процесс дачи устных показаний.

Обвинения в адрес Нетаниягу

Судебное дело по обвинению Биньямина Нетаниягу и остальных фигурантов имеет порядковый номер 67104-01-20. 21 ноября 2019 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямину Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: "1000", "2000" и "4000". По всем трем делам премьер-министр обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей. "Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей. "Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

В соответствии с решением суда, первым будет рассматриваться "дело 4000". Первыми свидетельские показания будут давать бывший генеральный директор портала Walla Илан Йегошуа, а также главный редактор Авирам Эльад и журналист Дов Гильхар. Будут вызваны также бывший генеральный директор министерства связи Ави Бергер, бывший глава антимонопольного управления Дрор Штрум, а также бывший советник премьер-министра Нир Хефец.

По делу в суд вызваны более 300 свидетелей обвинения. Число свидетелей защиты неизвестно, однако ожидается, что их также будет не менее 300.

По мнению специалистов, без достижения досудебной сделки процесс займет не менее двух лет. После этого, при любом результате, следует ожидать подачу апелляций.

На протяжении всего следствия премьер-министр Биньямин Нетаниягу отвергал подозрения в свой адрес, утверждая, что речь идет о преследовании по политическим мотивам, избирательном соблюдении буквы закона. "Ничего нет и ничего не будет, потому что ничего не было", – раз за разом повторял Нетаниягу.