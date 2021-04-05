Возобились судебные слушания по делам против Нетаниягу

В понедельник, 5 апреля, в окружном суде Иерусалима возобновляются судебные слушания по делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. До завершения дачи свидетельских показаний заседания будут проводиться три раза в неделю.

Примерно в 9:20 Нетаниягу прибыл к зданию суда. Около 10:00, после выступления государственного обвинителя Лиат Бен Ари, он покинул здание суда.

Адвокаты Нетаниягу просили суд освободить премьер-министра от обязанности присутствовать на этих заседаниях. Прокуратура заявляла, что Нетаниягу должен находиться в зале суда во время выступления государственного обвинителя 5 апреля. Но после этого выступления ему разрешили покинуть здание суда.

Ранее суд постановил, что Нетаниягу может не присутствовать на заседаниях, на которых будет выступать в качестве свидетеля по "делу 4000" бывший гендиректор портала Walla Илан Иегошуа.

Прокуратура настаивает на том, что суд должен всякий раз принимать решение о необходимости присутствия Нетаниягу на других заседаниях.

У здания суда проходят демонстрации сторонников и противников Нетаниягу.

Обвинения в адрес Нетаниягу

Судебное дело по обвинению Биньямина Нетаниягу и остальных фигурантов имеет порядковый номер 67104-01-20. 21 ноября 2019 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямину Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: "1000", "2000" и "4000". По всем трем делам премьер-министр обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей. "Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей. "Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

В обвинительном заключении Нетаниягу фигурирует как "обвиняемый №1". Обвиняемыми №2 и №3 являются бывшие владельцы контрольного пакета компании "Безек" и портала Walla Шауль и Ирис Алович. Они являются фигурантами "дела 4000" и обвиняются в даче взятки, создании помех ходу судебной процедуры и оказании влияния на свидетелей во время следствия. Обвиняемым №4 является владелец концерна "Едиот Ахронорт" Арнон Мозес. Он обвиняется в обещании дать взятку и в предложении взятки премьер-министру.

По делу в суд вызваны более 300 свидетелей обвинения. Число свидетелей защиты неизвестно, однако ожидается, что их также будет не менее 300.

По мнению специалистов, без достижения досудебной сделки процесс займет не менее двух лет. После этого, при любом результате, следует ожидать подачу апелляций.

На протяжении всего следствия премьер-министр Биньямин Нетаниягу отвергал подозрения в свой адрес, утверждая, что речь идет о преследовании по политическим мотивам, избирательном соблюдении буквы закона. "Ничего нет и ничего не будет, потому что ничего не было", – раз за разом повторял Нетаниягу.