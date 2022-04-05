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NEWSru.co.il :: В Израиле5 апреля 2022 г., 17:32

Нафтали Беннет впервые прокомментировал события в Буче, избежав упоминания о России

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Нафтали Беннет впервые прокомментировал события в Буче, избежав упоминания о России

Во вторник, 5 апреля, глава правительства Нафтали Беннет на брифинге, состоявшемся по окончании его поездки по Иудее и Самарии, впервые прокомментировал ситуацию в украинском городе Буча, где после выхода российских войск были обнаружены сотни тел местных жителей.

"Мы потрясены увиденным, и мы решительно осуждаем случившееся. Это ужасное зрелище. Страдания народа Украины безмерны, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - заявил глава израильского правительства.

Политические обозреватели обращают внимание на то, что Нафтали Беннет не стал называть случившееся в украинском городе "военным преступлением", а также воздержался от упоминания причастности России к этому.


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// NEWSru.co.il // В мире // 04 апреля 2022
Реакция Запада на трагические события в Буче была резче, чем реакция властей Израиля

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