Нафтали Беннет впервые прокомментировал события в Буче, избежав упоминания о России

Во вторник, 5 апреля, глава правительства Нафтали Беннет на брифинге, состоявшемся по окончании его поездки по Иудее и Самарии, впервые прокомментировал ситуацию в украинском городе Буча, где после выхода российских войск были обнаружены сотни тел местных жителей.

"Мы потрясены увиденным, и мы решительно осуждаем случившееся. Это ужасное зрелище. Страдания народа Украины безмерны, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - заявил глава израильского правительства.

Политические обозреватели обращают внимание на то, что Нафтали Беннет не стал называть случившееся в украинском городе "военным преступлением", а также воздержался от упоминания причастности России к этому.