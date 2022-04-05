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NEWSru.co.il :: В Израиле5 апреля 2022 г., 20:57

СМИ: приближенные Беннета запретили Омеру Бар-Леву выступать на заседании Кнессета от имени правительства

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СМИ: приближенные Беннета запретили Омеру Бар-Леву выступать на заседании Кнессета от имени правительства

В канцелярии премьер-министра Нафтали беннета попросили заменить представителя коалиции, который будет отвечать на критику со стороны оппозиции на завтрашнего внеочередного пленарного заседания Кнессета.

Это заседание созвано по инициативе 25 депутатов от оппозиции и изначально от имени коалиции выступать должен быть министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. Однако в окружении Нафтали Беннета опасаются оговорок, неудачных высказываний, а также имиджа крайне левого, который приобрел Омер Бар-Лев. Именно поэтому в коалиции намерены заменить его другим министром. Не исключено, что отвечать будет министр по делам религий Матан Каана.

Как сообщает сайт "Сругим", премьер-министр Нафали Беннет не намерен принимать участие в этом заседании Кнессета.


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