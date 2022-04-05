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NEWSru.co.il :: В Израиле5 апреля 2022 г., 16:38

В Негеве угонщик автомобиля совершил наезд на сотрудника полиции

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В Негеве угонщик автомобиля совершил наезд на сотрудника полиции

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в Негеве полицейские приказали остановиться водителю легкового автомобиля, заподозрив, что его машина была угнана.

В ответ на это требование водитель не только не остановился, но и направил свою машину на патрульный автомобиль, пойдя на его таран. Он также совершил наезд на сотрудника полиции.

Сообщается, что полицейский получил легкие травмы.


Водитель машины, 20-летний житель бедуинского поселка Аль-Атраш задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования.

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