В Негеве угонщик автомобиля совершил наезд на сотрудника полиции

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в Негеве полицейские приказали остановиться водителю легкового автомобиля, заподозрив, что его машина была угнана.

В ответ на это требование водитель не только не остановился, но и направил свою машину на патрульный автомобиль, пойдя на его таран. Он также совершил наезд на сотрудника полиции.

Сообщается, что полицейский получил легкие травмы.

Водитель машины, 20-летний житель бедуинского поселка Аль-Атраш задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования.