Глава МИД Израиля обвинил российскую армию в военных преступлениях в Украине

Впервые официальный представитель Израиля назвал "военным преступлением" произошедшее в украинском городе Буча и обвинил в этом Россию. Этим политиком стал министр иностранных дел Яир Лапид.

Заявление было сделано на брифинге в Афинах, на котором Лапид выступал совместно с министрами иностранных дел Греции и Кипра.

В своем "твиттере" Яир Лапид написал: "В рамках моего блицвизита в Афины я совместно с министрами иностранных дел Греции и Кипра выступил с заявлением для прессы. Я сказал, что мы встречаемся в непростое время. В Европе идет война. Снова большая и сильная страна вторгается безо всяких на то оснований на территорию меньшей по размеру и более слабой страны. Снова земля пропитывается кровью ни в чем не повинных людей. Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитных людей. Я решительно осуждают эти военные преступления", - заявил Лапид.

В своем выступлении израильский политик отметил, что на этот раз мир не молчит, руководствуясь своими интересами и экономической выгодной.

Яир Лапид сказал, что редкая по масштабам и по силе коалиция мобилизовала свои силы, чтобы помочь Украине и поддержать ее. И его визит в Афины был призван укрепить эту связь.

Несколькими часами ранее глава правительства Израиля Нафтали Беннет во время визита в Иудею и Самарию впервые прокомментировал события в Буче. "Мы потрясены увиденным, и мы решительно осуждаем случившееся. Это ужасное зрелище. Страдания народа Украины безмерны, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - заявил глава израильского правительства. При этом Нафтали Беннет н стал называть случившееся в украинском городе "военным преступлением", а также воздержался от упоминания причастности России к случившемуся.