Во время похода к источникам возле Эвен-Сапир 12-летняя девочка получила тепловой удар

12-летняя девочка (жительница Нагарии) почувствовала дурноту и начала терять сознание во время похода к источнику в районе мошава Эвен-Сапир. Для нее была вызвана "скорая", однако она не могла подъехать к месту, где находилась путешественница.

Пресс-служба полиции сообщила, что на помощь пришли добровольцы спасательного подразделения Эцион-Иегуды. Они на носилках принесли девочку к машине "скорой помощи", ожидавшей их в долине.

По словам парамедиков, девочка, по всей видимости, получила тепловой удар. Она была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.