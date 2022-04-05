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NEWSru.co.il :: В Израиле5 апреля 2022 г., 16:21

Во время похода к источникам возле Эвен-Сапир 12-летняя девочка получила тепловой удар

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Во время похода к источникам возле Эвен-Сапир 12-летняя девочка получила тепловой удар

12-летняя девочка (жительница Нагарии) почувствовала дурноту и начала терять сознание во время похода к источнику в районе мошава Эвен-Сапир. Для нее была вызвана "скорая", однако она не могла подъехать к месту, где находилась путешественница.

Пресс-служба полиции сообщила, что на помощь пришли добровольцы спасательного подразделения Эцион-Иегуды. Они на носилках принесли девочку к машине "скорой помощи", ожидавшей их в долине.

По словам парамедиков, девочка, по всей видимости, получила тепловой удар. Она была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.


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