Переговоры украинской делегации с израильскими политиками не принесли результатов

Во вторник, 5 апреля, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и депутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк, которая находится в нашей стране в составе украинской делегации, провели брифинг для израильских журналистов.

Ранее делегация провела встречи с главой МИДа Израиля Яиром Лапидом, главой МВД Айелет Шакед и спикером Кнессета Мики Леви, а также с рядом других израильских политиков.

Из канцелярий премьер-министра Нафтали Беннета и министра обороны Бени Ганца членам делегации сообщили, что встречи в настоящий момент невозможны. По словам посла Украины Евгения Корнийчука, Ганц и раньше не отвечал на просьбы о встрече с украинской стороной.

Основными темами в ходе переговоров были вопрос об украинских беженцах, родственники которых находятся в Израиле по рабочим визам, а также вопросы санкций и гуманитарной и военно-технической помощи.

Корнийчук вновь заявил, что Израиль прекратил все поставки в Украину оборонительной техники, которая поставлялась до войны. Также, по словам украинской стороны, Израиль все еще не отвечает на просьбы о поставках касок и бронежилетов.

Ольга Василевская-Смаглюк, возглавляющая подкомиссию Рады по борьбе с финансированием терроризма, представила журналистам список израильских компаний, которые продолжают работать в России. Помимо фармацевтических и сельскохозяйственных компаний, в список входят также Israel Aerospace Industries ("Таасия Авирит") и компания Plasan, которая занимается производством брони для транспортных средств.

По словам депутата, ситуация с наложением санкций в адрес России со стороны Израиля усложняется устаревшим израильским законодательством, которое, в отличие от американского и европейского, не дает возможность заблокировать деятельность в России компаний, которые занимаются вооружениями и оборонными технологиями. Украинская сторона заявляет, что Россия, в частности, применяет в Украине технологии Israel Aerospace Industries для беспилотных летательных аппаратов. Израиль заявляет, что эти технологии были проданы России до 2014 года.

Помимо вышеуказанных компаний, в России, в том числе, действуют такие компании как Panacea Medical Services, TAHAL Consulting Engineers, Geomagic, Cimatron, TAL Aviation, TEVA и другие.

Посол и депутат рассказали журналистам, что один из израильских политиков, с которыми велись переговоры, заявил, что "мы придерживаемся санкций, но не можем говорить об этом публично".

По словам посла и депутата, в Украине понимают, что Израиль прежде всего должен заботиться о безопасности своих граждан, однако убеждены, что Иерусалим может сделать для Украины еще очень многое не в ущерб отношениям с Москвой.

Напомним, только в строительном секторе в Израиле по рабочим визам работают около четырех тысяч граждан Украины. МВД отказывается впускать в Израиль их семьи, а также семьи других украинских рабочих, легально находящихся в стране. Исключение делается только для работников хайтека.