Кабинет по борьбе с коронавирусом ужесточил вводимые ограничения

Члены министерского кабинета по борьбе с коронавирусом 5 августа ужесточили правила "зеленого сертификата", которые вступят в силу в ближайшее воскресенье, 8 августа.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", правила были ужесточены, несмотря на возражения министра финансов Авигдора Либермана, министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, министра просвещения Ифат Шаши-Битон и министра экономики и промышленности Орны Барбивай. Министры были против исключения, которое сделано для синагог и их посетителей.

Главное изменение правил "зеленого стандарта" заключается в том, что с 8 августа они будут касаться не только мероприятий с участием более ста человек, а всех мероприятий вне зависимости от количества присутствующих на них людей. Они будут действовать в залах торжеств, ресторанах, во время культурных и спортивных мероприятий, в спортивных залах и студиях, в гостиницах и кинотеатрах. Исключение сделано для синагог, в которых соблюдение правил "зеленого стандарта" требуется при нахождении в помещении более 50 человек.

Для посещения мест, работающих в соответствии с "зеленым стандартом", будет необходимо предъявить "зеленый паспорт" о прохождении вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. В случае отсутствия вакцинации будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 24 часа до мероприятия. Больничные кассы прекратят делать быстрые тесты для "входных справок". Пройти проверку можно будет в специальных центрах, оплачивать ее придется из своего кармана.

До 20 августа ограничения "зеленого стандарта" не будут распространяться на детей младше 12 лет. После 20 августа детям также придется проходить тест на коронавирус, но делать его будут бесплатно.

С 8 августа масочный режим будет действовать и на мероприятиях с участием 100 и более человек, которые проводятся на улице.

В государственных учреждениях вновь вводится ограничение на количество сотрудников, одновременно находящихся на рабочих местах. В офисах может находиться не более 50% персонала.

Остальным организациям и компаниям рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

Вакцинированный взрослый, ухаживающий за заразившимся ребенком младше 12 лет или за человеком, нуждающемся в посторонней помощи, должен соблюдать карантин.

Изменятся правила въезда и выезда из страны. Минздрав планирует опубликовать их, а также новый список "красных", "оранжевых" и "зеленых" стран 8 августа, и правила вступят в силу 15 августа.