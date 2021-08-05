ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в южном Ливане
В ночь на четверг, 5 августа, самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удары по точкам запуска ракет и инфраструктурам террора в южном Ливане. Также была атакована цель, откуда ранее осуществлялся запуск ракет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В СМИ была направлена видеозапись этой атаки.
ЦАХАЛ подчеркивает, что ответственность за любые враждебные действия против Израиля с ливанской территории несет государство Ливан.
Ливанский телеканал "Аль-Манар" передает, что воздушные удары были нанесены по целям в лесу в районе Ад-Димашки, около населенного пункта Аль-Айшия, а также по цели около населенного пункта Махмудия.
Отметим, что ЦАХАЛ впервые за многие годы применил боевую авиацию для нанесения ударов по целям в Ливане. При этом объекты "Хизбаллы" атакованы не были, так как, по данным разведки, ракетный обстрел израильской территории осуществили боевики одной из палестинских группировок в Ливане.
РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ИЗРАИЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ИЗ ЛИВАНА 04.08.2021
4 августа около 12:15 в Кирьят-Шмоне, Тель-Хае и Кфар-Гилади на севере страны прозвучали сигналы, оповещающие о ракетных обстрелах.
Местные жители сообщают, что слышали взрывы. По непроверенным данным, на открытой местности рядом с Кирьят-Шмоной упала ракета.
12:30. Поступила информация, что в ответ артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по целям в южном Ливане. Ливанские источники сообщают о взрывах около населенного пункта Марджаюн.
12:40. Уточнение ЦАХАЛа: из южного Ливана было выпущено три ракеты, две упали на территории Израиля.
ЦАХАЛ сообщает, что жители севера страны не должны находиться в убежищах.
В Израиле предполагают, что обстрел был осуществлен боевиками одной из палестинских группировок, действующих на юге Ливана.
13:20. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что после ракетного обстрела северных районов Израиля с территории Ливана четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Раненых нет.
13:40. ЦАХАЛ подтвердил, что на данном этапе нет никаких особых распоряжений для жителей северных районов страны.
14:30. Артиллерия ЦАХАЛа после ракетного обстрела территории Израиля продолжает наносить ответные удары по целям в южном Ливане. Армейская пресс-служба отмечает, что удары наносятся по целям около израильской границы. При этом конкретные цели не называются.
По данным ливанского телеканала "Аль-Манар", артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели около Маджаюна, а также к северо-востоку от Ан-Накуры (холм Армиз). Также были обстреляны цели в районах Тайр Харф, Рашая аль-Фухар, Эбель ас-Саки, Аль-Хабария, Кафр Шуба и ферм Шебаа.
Согласно ливанским и израильским источникам, по целям в южном Ливане были выпущены более 100 снарядов. Причинен значительный ущерб.
ПРЕДЫДУЩИЕ ОБСТРЕЛЫ ИЗ ЛИВАНА
Напомним, что в этом году территория Израиля ранее подвергалась ракетным обстрелам из южного Ливана 20 июля, 19 мая, 17 мая и 13 мая.
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Артиллерия ЦАХАЛа продолжает наносить удары по целям в южном Ливане
МАДА: после ракетного обстрела севера Израиля четырем гражданам потребовалась помощь медиков
Уточнение ЦАХАЛа: из южного Ливана было выпущено три ракеты, две упали на территории Израиля
"Цева адом" в районе Кирьят-Шмоны, ракета упала на открытой местности