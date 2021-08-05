ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в южном Ливане

В ночь на четверг, 5 августа, самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удары по точкам запуска ракет и инфраструктурам террора в южном Ливане. Также была атакована цель, откуда ранее осуществлялся запуск ракет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В СМИ была направлена видеозапись этой атаки.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ответственность за любые враждебные действия против Израиля с ливанской территории несет государство Ливан.

Ливанский телеканал "Аль-Манар" передает, что воздушные удары были нанесены по целям в лесу в районе Ад-Димашки, около населенного пункта Аль-Айшия, а также по цели около населенного пункта Махмудия.

Отметим, что ЦАХАЛ впервые за многие годы применил боевую авиацию для нанесения ударов по целям в Ливане. При этом объекты "Хизбаллы" атакованы не были, так как, по данным разведки, ракетный обстрел израильской территории осуществили боевики одной из палестинских группировок в Ливане.

РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ИЗРАИЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ИЗ ЛИВАНА 04.08.2021

4 августа около 12:15 в Кирьят-Шмоне, Тель-Хае и Кфар-Гилади на севере страны прозвучали сигналы, оповещающие о ракетных обстрелах.

Местные жители сообщают, что слышали взрывы. По непроверенным данным, на открытой местности рядом с Кирьят-Шмоной упала ракета.

12:30. Поступила информация, что в ответ артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по целям в южном Ливане. Ливанские источники сообщают о взрывах около населенного пункта Марджаюн.

12:40. Уточнение ЦАХАЛа: из южного Ливана было выпущено три ракеты, две упали на территории Израиля.

ЦАХАЛ сообщает, что жители севера страны не должны находиться в убежищах.

13:20. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что после ракетного обстрела северных районов Израиля с территории Ливана четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Раненых нет.

13:40. ЦАХАЛ подтвердил, что на данном этапе нет никаких особых распоряжений для жителей северных районов страны.

14:30. Артиллерия ЦАХАЛа после ракетного обстрела территории Израиля продолжает наносить ответные удары по целям в южном Ливане. Армейская пресс-служба отмечает, что удары наносятся по целям около израильской границы. При этом конкретные цели не называются.

По данным ливанского телеканала "Аль-Манар", артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели около Маджаюна, а также к северо-востоку от Ан-Накуры (холм Армиз). Также были обстреляны цели в районах Тайр Харф, Рашая аль-Фухар, Эбель ас-Саки, Аль-Хабария, Кафр Шуба и ферм Шебаа.

Согласно ливанским и израильским источникам, по целям в южном Ливане были выпущены более 100 снарядов. Причинен значительный ущерб.

ПРЕДЫДУЩИЕ ОБСТРЕЛЫ ИЗ ЛИВАНА

Напомним, что в этом году территория Израиля ранее подвергалась ракетным обстрелам из южного Ливана 20 июля, 19 мая, 17 мая и 13 мая.