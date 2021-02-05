Правительство Израиля одобрило прекращение авиасообщения до 20 февраля

В пятницу, 5 февраля, кабинет министров одобрил прекращение авиасообщения еще на две недели, до 20 февраля.

Разрешение на прибытие в Израиль в течение указанного периода можно будет получать в следующих исключительных случаях: 1) необходима незамедлительная медицинская помощь, 2) посещение похорон родственника первой степени родства, 3) помощь близкому родственнику, находящемуся в бедственном положении, 4) участие в судебном разбирательстве, 5) женщинам на третьем триместре беременности, 6) гуманитарные случаи или жизненно важные потребности, 7) необходимость, связанная с международными отношениями или национальной безопасностью, 8) возвращение на постоянное место жительства в Израиль после выезда на законных основаниях. Подавать прошение на получение такого разрешения можно через онлайн-формы на сайтах министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, управления регистрации населения и главы правительства.

Отметим, что на сайте МИД Израиля критерии выдачи исключительных разрешений на въезд в страну определены несколько иначе: 1) для оказания срочно требуемой медицинской помощи без задержки (для заявителя или несовершеннолетнего, находящегося на его иждивении), по предъявлению документов из медицинского учреждения, 2) с целью присутствия на похоронах члена семьи первой степени родства, при условии соответствующей проверки документов, 3) в случае аварии или внезапной травмы родственника первой степени, госпитализированного в медицинское учреждение страны, по предъявлению документов, 4) для работы важного работника в структурах, деятельность которых жизненно важна для функционирования государства и при условии, что работу нельзя отложить или выполнить удаленно, 5) для возвращения в Израиль правительственных делегаций, в том числе групп, которые были с краткосрочным визитом за границей, и официальных посланников государства, выехавших с целью официального представления государства. Особо отмечается, что комиссия может рассматривать и другие обращения, по сути близкие в пунктам 1-3, если они "аналогичны по своему характеру, срочности и гуманитарной серьезности".

См. также официальную информацию на русском языке о подаче прошения на въезд в Израиль перед полетом (в период распространения коронавируса).

Получившие разрешение от комиссии по исключениям смогут воспользоваться рейсами компании Israir, выигравшей тендер на осуществление так называемых "вывозных" рейсов по маршрутам Тель-Авив-Франкфурт и Франкфурт-Тель-Авив.

13-й канал ИТВ передает: со следующей недели израильтяне, уехавшие за границу до 25 января, смогут вернуться в Израиль. После возвращения они будут немедленно помещаться на карантин в специально оборудованных отелях.

На сегодняшний день, израильтянин может вернуться в страну, получив разрешение специальной комиссии или одного из четырех министерств, имеющих право отправлять людей за границу в связи со служебной необходимостью (это министерство иностранных дел, министерство обороны, министерство главы правительства и министерство спорта, которое наделено правом выдавать разрешения на заграничные поездки профессиональным спортсменам).

4 февраля на пленарном заседании Кнессета был утвержден законопроект о закрытии аэропорта Бен-Гурион и закрытии сухопутных границ. Согласно законопроекту, пассажиры и экипажи самолетов будут обязаны представлять отрицательный тест на коронавирус при посадке на самолет в аэропорту Бен-Гурион. Отрицательный тест на коронавирус нужно будет предъявлять не только на посадке на самолет в Израиль, но и при пересечении сухопутной границы. Правительство имеет право не впускать в страну граждан Израиля с коронавирусом за исключением тех граждан, которые получат особое разрешение от генерального директора минздрава.

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА. СТАТИСТИКА

Утром в пятницу, 5 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 679149 заразившихся (+7690 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 84060 человек (+9445, чем вызван такой резкий рост неясно, число тестов не увеличивалось). Ситуация ухудшается, несмотря на массовую вакцинацию.

590070 (+5000) выздоровели после коронавируса.

5019 (+71) заболевших COVID-19 умерли.

1668 (-63) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1094 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 395 (+4) из них в критическом состоянии, 326 (+5) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 84055 тестов. В 8,8% случаев выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости растет (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – более 1,0.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 5 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3370951 человек (около 72 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 1965972 человек (около 56 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 90% граждан, вакцинированы двумя дозами 79%, в категории 80-89 – 87%/78%, 70-79 – 94%/85%, 60-69% – 77%/66%, 50-59 – 68%/41%, 40-49 – 57%/23%, 30-39 – 37%/13%, 20-29 – 29%/9%, моложе 20 (но не младше 16) – 10%/1%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 27 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, США, Сербия, Мальта, Швейцария, Польша, Румыния, Турция.

ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН

Общенациональный локдаун в его нынешнем "жестком" формате был объявлен в ночь на 8 января и предполагалось, что он будет действовать две недели. С тех пор карантин продлевался несколько раз.

В ночь на 5 февраля правительство приняло решение продлить режим "жесткого карантина" до 7 утра воскресенья, 7 февраля. До этого времени режим карантина будет действовать в своем прежнем формате.

С окончанием карантина (после 7 утра 7 февраля) будет отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров. Будут открыты парикмахерские и салоны красоты. Будет отменен запрет на прием гостей, также будет разрешено находиться в чужом доме. Откроются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей. Возобновят работу циммеры (однако принимать они смогут только членов семьи, проживающих под одной крышей). Откроются национальные парки и заповедники. Кафе и рестораны смогут оказывать услуги в режиме take away.

Образование

На период локдауна закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно.

Сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Места работы

Во время карантина разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они расположены в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Религиозные обряды

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Полеты за границу

В ночь на 26 января аэропорт имени Бен-Гуриона был "герметично" закрыт. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса. Отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением гуманитарных случаев, рассмотрением которых должна заниматься комиссия по исключениям.

1 февраля финансовая комиссия Кнессета продлила запрет на полеты самолетов иностранных авиакомпаний в Израиль. Запрет будет действовать до 7 февраля.

Законопроект о закрытии аэропорта Бен-Гурион и закрытии сухопутных границ утвержден Кнессетом. Согласно законопроекту, пассажиры и экипажи самолетов будут обязаны представлять отрицательный тест на коронавирус при посадке на самолет в аэропорту Бен-Гурион. Отрицательный тест на коронавирус нужно будет предъявлять не только на посадке на самолет в Израиль, но и при пересечении сухопутной границы.

Правительство имеет право не впускать в страну граждан Израиля с коронавирусом за исключением тех граждан, которые получат особое разрешение от генерального директора минздрава.