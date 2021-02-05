НДИ, "Ликуд", "Еш Атид", "Тиква Хадаша" – выбор читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Выборы в Кнессет 24-го созыва: за кого вы голосуете?", который проводился после публикации перечня партий и блоков, участвующих в выборах.

Опрос проходил с 11:32 до 17:52 в пятницу, 5 февраля. В нем приняли участие 3460 респондентов (2834 из них ответили на все 19 вопросов).

Редакция нашего сайта внимательно следила за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. Такого рода инцидентов на этот раз не было.

ИТОГИ ОПРОСА

94% опрошенных заявили, что намерены голосовать на выборах в Кнессет 24-го созыва. При этом, при ответах на разные вопросы, от 5% до 12% респондентов говорили, что пока не решили, за кого будут голосовать. Около 2% сказали, что не собираются приходить на избирательные участки.

Для многих наших читателей на этих выборах главными являются два вопроса: противостояние светских и религиозных (28%) и отношение к Биньямину Нетаниягу (28%). 18% назвали главным вопросом выборов экономический кризис, 14% – коронавирус и его последствия, 7% – внешнюю политику и безопасность.

Главным критерием при принятии решения о том, за кого голосовать, наши читатели назвали: 1) личность лидера – 31%, 2) вопросы религии и государства – 30%, 3) экономическую программу – 17%, 4) внешнеполитическую и оборонную программу – 9%, 5) доверие в вопросе борьбы с коронавирусом – 6%. Только 2,5% назвали таковым отношение к судебной системе, немногим более 1% – наличие в списке русскоязычного кандидата.

Лишь 23% опрошенных согласны с мнением, что нынешняя коалиция успешно действует в период коронавирусного кризиса. Почти 75% придерживаются противоположного мнения.

27% согласны с мнением, что нынешняя оппозиция ответственно действует в период коронавирусного кризиса. 64% считают иначе.

ЗА КОГО СОБИРАЮТСЯ ГОЛОСОВАТЬ

63% заявили, что проголосуют за ту же партию, за которую голосовали на прошлых выборах. 21% проголосуют за партию, которой на прошлых выборах они не отдавали свои голоса.

Если бы выборы состоялись сейчас, 40% опрошенных проголосовали бы за партию "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом. 22% заявили, что проголосуют за "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу. За "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом намерены голосовать 13%. За "Тиква Хадаша" во главе с Гидеоном Сааром – 9%, за "Ямину" во главе с Нафтали Беннетом – 2%, за "А-Ционут а-Датит" во главе с Бецалелем Смотричем – немногим более 1%.

Все прочие партии и блоки, включая "Кахоль Лаван", "Аводу", МЕРЕЦ, ШАС, "Яадут а-Тора" и т.д., получают менее 1% голосов наших читателей.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют около 15 мандатов (из 120), при уровне голосования равном среднему по Израилю (диапазон от 14 до 16 мандатов, в зависимости от явки). Если исходить из этой оценки и экстраполировать результаты нашего опроса на всех русскоязычных израильтян (что является вольным допущением, так как онлайн-опрос не был строгим социологическим исследованием), то можно предположить, что на сегодняшний день партия НДИ получает 6 "русских" мандатов, "Ликуд" – 3-4, "Еш Атид" – 2, "Тиква Хадаша" – 1-2. Прочие партии не получают "целый русский мандат".

ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

На посту главы правительства 27% наших читателей хотят видеть Биньямина Нетаниягу, почти 25% – Авигдора Либермана, 19% – Гидеона Саара, 15% – Яира Лапида, 2% – Нафтали Беннета.

Отметим, что при этом 33%, в случае вынужденной ротации премьеров, предпочитают пару Лапид – Саар. 15% за пару Нетаниягу – Беннет, 10% за пару Нетаниягу – Саар, 8% за пару Саар – Беннет. Другие варианты набирают менее 3%

КОАЛИЦИЯ

Самая популярная коалиция: "Тиква Хадаша" – "Еш Атид" – НДИ – "Авода" – "Кахоль Лаван". За такую коалицию, без "Ликуда", проголосовали 46% наших читателей. Но, судя по последним общенациональным опросам, такая коалиция набирает всего 45 мандатов и очень далека от возможности формирования без дополнительных политических сил.

15% предпочли бы коалицию "Ликуд" – "Тиква Хадаша" – "Ямина" – правый блок. Такая коалиция могла бы собрать более 60 мандатов, но проблема в том, что Саар заявляет на данном этапе, что не войдет в коалицию с "Ликудом", возглавляемым Нетаниягу.

Более очевидной является коалиция "Ликуд" – ультраортодоксы – "Ямина" – правый блок. Пока такая коалиция с большим трудом набирает по опросам 60 мандатов. Но нравится она только 11% участников нашего опроса.

Левоцентристская коалиция ("Еш Атид" – НДИ – "Авода" – "Кахоль Лаван" – МЕРЕЦ – арабские партии) устраивает лишь 5% наших читателей.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?" Ответы: 1) НДИ – 65%, 2) "Тиква Хадаша" – 63%, 3) "Еш Атид" – 53%, 4) "Ямина" – 52%, 5) "Ликуд" – 38%. Другие партии и блоки в коалиции хотели бы видеть менее трети респондентов.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?" Это, прежде всего, ШАС – 69%, "Яадут а-Тора" – 67%, "Общий список" (ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД) – 67%, РААМ – 57%, МЕРЕЦ – 43%, "А-Ционут а-Датит" 40%. Против прочих менее третий участников опроса.

41% опрошенных считают, что Саар после выборов в коалицию с Нетаниягу не войдет. 26% придерживаются противоположного мнения.

67% уверены, что Лапид не войдет в коалицию с Нетаниягу. Только 10% считают иначе.

77% верят, что Либерман не войдет в коалицию с Нетаниягу. Лишь 7% полагают, что такое возможно.

67% считают, что больше всего мандатов на выборах наберет "Ликуд" (что соответствует всем общенациональным прогнозам). 9% верят, что подобного может добиться "Еш Атид", 7% верят в такой успех партии "Тиква Хадаша".

31% считают, что коалиция после выборов будет сформирована Нетаниягу во главе "Ликуда". 22% прогнозируют, что это получится сделать Саару, возглавляющему партию "Тиква Хадаша". 17% рассчитывают, что это получится у Лапида во главе "Еш Атид".

24% опрошенных полагают, что выборы в Кнессет 24-го созыва не позволят выйти из политического кризиса и следующие выборы состоятся уже в этом году. 16% считают, что выборы в Кнессет 25-го созыва состоятся в 2022 году, 10% – в 2023 году, 6% – в 2024 году, 7% – в 2025 году.

КОММЕНТАРИЙ

Партия НДИ, судя по нашим виртуальным "exit poll", получила около 42% голосов наших читателей на выборах в Кнессет 23-го созыва, 45% – на выборах в Кнессет 22-го созыва, 31% – на выборах в Кнессет 21-го созыва. При этом в 23-м Кнессете у НДИ 7 мандатов, в 22-м – было 8, в 21-м – 5. Таким образом, реальные результаты коррелируют с нашими опросами.

По другим партиям такую оценку дать сложно, поскольку их электорат не является преимущественно русскоязычным.

"Ликуд" по нашим "exit poll" набрал 32% голосов читателей NEWSru.co.il на выборах в 23-й Кнессет, 29% – в 22-й; 27% – в 21-й. Текущий показатель 22% для этой партии вряд ли можно назвать удовлетворительным. Возможно, в случае активной предвыборной кампании на "русской улице", положение удастся исправить.

"Еш Атид" возвращается в "самостоятельное плавание" и пока получает немногим меньше голосов наших читателей, чем набирал на прошлых выборах блок "Кахоль Лаван". Но и эта партия только начинает кампейн для русскоязычных избирателей.

Насколько успешным будет дебют "Тиква Хадаша", зависит, прежде всего, от лидера этой партии. Пока в различных интервью Гидеон Саар высказывается очень осторожно и туманно, что не способствует росту рейтинга "Новой надежды". Однако отметим, что, хотя лишь небольшая часть нашей аудитории сегодня готова голосовать за эту партию, многие хотели бы видеть Саара премьер-министром или "сменным" главой правительства.