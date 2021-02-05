Правительство продлило режим локдауна
Около двух часов ночи 5 февраля, за пять часов до истечения срока карантина, правительство приняло решение о его продлении на два дня. Режим локдауна будет действовать до 7 часов утра воскресенья, 7 февраля.
С окончанием карантина будет отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров.
Будут открыты парикмахерские и салоны красоты.
Будет отменен запрет на прием гостей, также будет разрешено находиться в чужом доме.
Откроются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.
Возобновят работу циммеры. Однако принимать они смогут только членов семьи, проживающих под одной крышей.
Откроются национальные парки и заповедники.
Кафе и рестораны смогут оказывать услуги в режиме take away.
Решение о порядке работы детских садов будет принято позднее министерствами просвещения и здравоохранения.
Заседание правительства, на котором решался вопрос продления режима карантина и возможность введения послаблений со следующей недели, продолжалось с перерывами более 10 часов.
Последний перерыв был сделан после того, как техническим большинством голосов было принято решение о продлении локдауна до утра 8 февраля. Однако Бени Ганц, проголосовавший вместе с министрами от "Кахоль Лаван" против, заявил, что подсчет голосов противоречит условиям коалиционного соглашения, и попросил юридического советника правительства Авихая Мандельблита расценить итоги голосования с точки зрения буквы закона.
Авихай Мандельблит пришел к выводу, что, согласно Основному закону, в который были внесены поправки в соответствии с коалиционным соглашением, при голосовании должны учитываться не отдельные голоса, а результаты голосования блоков, поэтому результаты голосования являются недействительными. Авихай Мандельблит, проясняя свою позицию, подчеркнул, что он не отменял продление карантина, а отменил лишь итоги голосования.
После отмены итогов голосования был объявлен получасовой перерыв, во время которого продолжились переговоры и попытки прийти к компромиссу между Бени Ганцем, Юлием Эдельштейном, Хили Тропером и Орит Фаркаш-Коэн.
На одном из этапов обсуждения Биньямин Нетаниягу сказал, что готов в режиме пилотного проекта открыть часть магазинов и культурных учреждений для тех, кто прошел вакцинацию. Однако глава минздрава Юлий Эдельштейн и глава департамента общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрои Прайс заявили, что они категорически против подобного эксперимента.
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