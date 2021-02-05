Правительство продлило режим локдауна

Около двух часов ночи 5 февраля, за пять часов до истечения срока карантина, правительство приняло решение о его продлении на два дня. Режим локдауна будет действовать до 7 часов утра воскресенья, 7 февраля.

С окончанием карантина будет отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров.

Будут открыты парикмахерские и салоны красоты.

Будет отменен запрет на прием гостей, также будет разрешено находиться в чужом доме.

Откроются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.

Возобновят работу циммеры. Однако принимать они смогут только членов семьи, проживающих под одной крышей.

Откроются национальные парки и заповедники.

Кафе и рестораны смогут оказывать услуги в режиме take away.

Решение о порядке работы детских садов будет принято позднее министерствами просвещения и здравоохранения.

Заседание правительства, на котором решался вопрос продления режима карантина и возможность введения послаблений со следующей недели, продолжалось с перерывами более 10 часов.

Последний перерыв был сделан после того, как техническим большинством голосов было принято решение о продлении локдауна до утра 8 февраля. Однако Бени Ганц, проголосовавший вместе с министрами от "Кахоль Лаван" против, заявил, что подсчет голосов противоречит условиям коалиционного соглашения, и попросил юридического советника правительства Авихая Мандельблита расценить итоги голосования с точки зрения буквы закона.

Авихай Мандельблит пришел к выводу, что, согласно Основному закону, в который были внесены поправки в соответствии с коалиционным соглашением, при голосовании должны учитываться не отдельные голоса, а результаты голосования блоков, поэтому результаты голосования являются недействительными. Авихай Мандельблит, проясняя свою позицию, подчеркнул, что он не отменял продление карантина, а отменил лишь итоги голосования.

На одном из этапов обсуждения Биньямин Нетаниягу сказал, что готов в режиме пилотного проекта открыть часть магазинов и культурных учреждений для тех, кто прошел вакцинацию. Однако глава минздрава Юлий Эдельштейн и глава департамента общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрои Прайс заявили, что они категорически против подобного эксперимента.