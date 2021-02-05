"Лопнувшие шары", Лапид против Саара и русскоязычные кандидаты. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

"Любой воздушный шар лопается", – говорится в известном рассказе для детей. Эта фраза как нельзя более точно отражает итоги этапа формирования списков в Кнессет 24-го созыва.

Партии, появившиеся случайно, предлагавшие избирателям прежде всего имя лидера, исчезли. Борьбу за места в Кнессете поведут уже хорошо знакомые партии и лидеры. Почти все новые партии закрепиться на политическом поле не смогли. Исключение составляет "Тиква Хадаша".

У Офера Шелаха не было шансов с самого начала. Его решение создать партию, не имеющую платформы, идей, денег, сторонников, является яркой иллюстрацией того, что делает политика с самыми рациональными людьми. Шелах так часто и много слышал о том, что именно он должен возглавить левоцентристский лагерь, что сам поверил этому. Прозрение было быстрым и болезненным.

Рон Хульдаи был одной из фигур, считавшихся потенциальным претендентом на роль политика, который преподнесет сюрприз на этих выборах. Участию мэра Тель-Авива в политической игре придавали такое серьезное значение, что в штабе "Ликуда" даже готовили специальный кампейн против него. Хульдаи казался настолько перспективным, что опытный игрок Ави Нисанкорен отказался от предложения Амира Переца выдвинуться на пост главы партии "Авода" (и с высокой вероятностью победить), а предпочел стать вторым номером в "А-Исраэлим". Однако эта ставка оказалась проигрышной. Провальный кампейн и нерелевантные лозунги ("В Израиле есть только два лидера – Нетаниягу и Хульдаи") привели к тому, что новая партия не привлекла избирателей. Ровно через месяц после присоединения к ней Нисанкорен покинул политику.

Смысл создания партии "Ватикей Ираэль" во главе с Дани Ятомом остается неясным до сих пор. Особо циничные в политической системе и вокруг нее утверждают, что бывший глава "Мосада" пытался таким образом заявить о себе и получить бронированное место в одном из действующих списков. Не получилось. Снялся.

ТЭЛЕМ Моше Яалона. Эта партия никогда прежде не пыталась самостоятельно проверить свои силы на избирательном поле. Едва возникнув, она вступила в союз с Бени Ганцем, затем была при Яире Лапиде. Когда тот потребовал полного слияния партий в качестве условия продолжения сотрудничества, Яалон отказался. Первый внутренний опрос, в котором ТЭЛЕМ получал шесть мандатов, стал последним комплиментарным опросом этой партии.

Еще одним фактором, похоронившим большинство партий лагеря "антибибистов", стал ренессанс партии "Авода". Мерав Михаэли, победив на праймериз, совершила то, что казалось уже невозможным: возродила к жизни партию, получавшую еще несколько недель назад не более 1,5% голосов в опросах. Ярко выраженный идеологический список, избранный членами "Аводы" на праймериз, лишь усилил эту тенденцию. Михаэли почувствовала (оправданно или нет, мы узнаем 23 марта), что не нуждается в довеске в виде Хульдаи или Шелаха и не стала прикладывать чрезмерных усилий к тому, чтобы привести к формированию союзов, что потребовало бы от нее пожертвовать несколькими реальными местами в предвыборном списке.

К чести Хульдаи, Шелаха, Ятома и Яалона надо признать, что они предпочли не позориться провалом на выборах, не входить в историю, как те, кто поспособствовали сохранению власти Нетаниягу. Осознав свою ненужность, они отказались от дальнейшей борьбы.

В этой части политического поля остались лишь партия "А-Калькалит" во главе с Яроном Зелихой и, разумеется, "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем. Зелиха по всем опросам набирает более всего голосов среди тех, кто не проходит электоральный барьер, а Ганц балансирует на грани этого барьера. Именно "Кахоль Лаван" являет собой непростую дилемму для Лапида и Михаэли. Как ни странно, у "Кахоль Лаван" есть твердое ядро избирателей. Попытка раздробить это ядро приведет к тому, что Ганц не пройдет электоральный барьер, а 2-3 мандата избирателей пропадут. С другой стороны, есть соблазн укрепить свои позиции за счет "оппортунистов" из "Кахоль Лаван".

Обращение взглядов "антибибистов" к "Еш Атид" подорвало позиции "Тиква Хадаша". Запуская свой проект, Гидеон Саар более всего рассчитывал на голоса избирателей "Ликуда", уставших от Нетаниягу. Эти надежды пока не оправдались: "Ликуд" не падает в опросах, а это означает, что большинство голосов, которые получает Саар, приходят от центристов, базисно не солидаризирующихся с посылами правой партии. Чем сильнее становятся "Еш Атид" и "Авода", тем явственнее потенциальные избиратели "Тиква Хадаша" видят возможность совместить голосование против Нетаниягу с голосованием за близкие им по духу партии. Саару, равно как и Беннету мало что есть предложить избирателям, решившим вернуться к своим идеологическим "корням", а не ограничиваться лишь стремлением свалить Нетаниягу. В баскетболе очень часто исход поединка зависит от показателей двух ключевых игроков. Итог нынешнего поединка во многом зависит от того, кому отдаст свои голоса основная масса "антибибистов" – Саару или Лапиду.

На правом фланге все получилось как всегда. "Ционут Датит" (Бецалель Смотрич), "Байт Иегуди" (Хагит Моше) и "Оцма Иегудит" (Итамар Бен Гвир) пытались выстроить конструкцию, которая устраивала бы всех. В итоге Смотрич предпочел технический блок с Бен Гвиром, нестабильному союзу с "Байт Иегуди". Технический блок изначально формирует отношения между партиями таким образом, что сразу после выборов, в том случае, если блок проходит электоральный барьер, он распадается, и входящие в него партии функционируют самостоятельно. От "Байт Иегуди" Смотрич требовал создания единой партии, а не только единого списка. Хагит Моше отказалась, и переговоры зашли в тупик. В итоге, впервые в истории Израиля на бюллетенях не будет слова МАФДАЛ.

Более всего этим расстроен премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Верный своей тактике перекраивать другие партии с пользой для себя, Нетаниягу приложил немало сил, пытаясь усадить в одну повозку несговорчивых политиков религиозно-сионистских партий. Усилия увенчались успехом лишь частично. На выборах не будет баллотироваться правый список, заведомо не имеющий шансов на успех. С другой стороны, если список Смотрича – Бен Гвира провалится, и без того невысокие шансы Нетаниягу на формирование правительства станут совсем слабыми.

Рассчитывает ли Нетаниягу на партию РААМ, которая отделилась от Объединенного арабского списка? Не настолько, чтобы строить на этом планы будущей коалиции. В то же время Нетаниягу продолжает говорить о мандатах, которые "Ликуд" получает (или якобы получает) в арабском секторе. Спешное назначение координатора по борьбе с насилием в арабском секторе вкупе с кооптацией в список Наиля Зуаби, араба-мусульманина, занявшего 39-е место в предвыборном списке правящей партии, явно демонстрирует на что, вернее на кого рассчитывает Нетаниягу.

Не только глава правительства предпринимает неожиданные шаги для расширения базы своей поддержки. Аналогичная картина и на левом фланге. Партия МЕРЕЦ почти открыто заявляет о готовности поддержать любое правительство, которое сменит Нетаниягу. Глава секретариата партии Ури Заки сказал в интервью "Кан РЭКА", что главной задачей партии является смена власти. "Мы не отвергаем никакие возможности. Не обязательно входить в правительство, чтобы дать ему возможность существовать", – заявил Заки, имея в виду возможность поддержки правительства извне. В последний раз МЕРЕЦ был в правительстве в 1999 году.

Предвыборные списки, поданные в ЦИК, содержат несколько новых имен русскоговорящих израильтян, баллотирующихся в Кнессет от разных партий. Однако шансы "русских" новичков пройти остаются под знаком вопроса.

В "Ликуде" Борис Апличук получил 40-е место, далекое от того, чтобы считаться реальным. Юлий Эдельштейн находится на втором месте, Тали Плосков на 31-м.

В партии "Тиква Хадаша" Алон Кейсар (Алексей Цесарский) получил 18-е место, а Софья Рон-Мория находится на 25-м месте в списке. По опросам, у партии пока 14-15 мандатов. Бывший министр Зеэв Элькин занимает третье место.

В "Еш Атид" Владимир Белиак занял 15-е место, а Таня Мазарская 18-е. По разным опросам эта партия набирает 15-18 мандатов. Константин Развозов находится на шестом месте.

Стелла Вайнштейн заняла 12-е место в предвыборном списке "Ямина". Это место является "пограничным".

Верхняя часть предвыборного списка партии "Наш дом Израиль" осталась без изменений. На 8-м месте Марка Ифраимова заменил профессор Йоси Шайн.

Решение Моше Яалона отказаться от предвыборной гонки означает, что Кнессет покидает депутат Андрей Кожинов, в течение года зарекомендовавший себя как грамотный и последовательный законодатель.