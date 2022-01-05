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NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 12:09

Домогательства в ЦАХАЛе: в 2020 году было подано 1542 жалобы и предъявлено 31 обвинительное заключение

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Домогательства в ЦАХАЛе: в 2020 году было подано 1542 жалобы и предъявлено 31 обвинительное заключение

На комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне были представлены данные за 2020 год о случаях сексуальных домогательств и насилия в Армии обороны Израиля.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году военнослужащими ЦАХАЛа было подано 1542 жалобы на преступления сексуального характера. Обвинительные заключения были предъявлены в 31 случае.

Из 1542 жалоб 26 касались случаев изнасилования и попыток изнасилования, 391 - развратных действий и 92 - публикаций снимков и видео.


В половине случаев подавшие жалобы военнослужащие просили командование не преследовать нарушителя. 50% нарушителей - военнослужащие срочной службы. 29% - сверхcрочники.

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