Домогательства в ЦАХАЛе: в 2020 году было подано 1542 жалобы и предъявлено 31 обвинительное заключение

На комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне были представлены данные за 2020 год о случаях сексуальных домогательств и насилия в Армии обороны Израиля.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году военнослужащими ЦАХАЛа было подано 1542 жалобы на преступления сексуального характера. Обвинительные заключения были предъявлены в 31 случае.

Из 1542 жалоб 26 касались случаев изнасилования и попыток изнасилования, 391 - развратных действий и 92 - публикаций снимков и видео.

В половине случаев подавшие жалобы военнослужащие просили командование не преследовать нарушителя. 50% нарушителей - военнослужащие срочной службы. 29% - сверхcрочники.