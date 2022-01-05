Возле больницы "Асаф а-Рофе" избит турецкий журналист, освещавший акцию протеста правых активистов
Возле больницы "Асаф а-Рофе", в которой находится под наблюдением врачей после 140-дневной голодовки активист "Исламского джихада" Хишам Абу Хауаш, прошла акция протеста правых активистов. Ее участники протестуют против уступок правительства Израиля террору.
Поводом для проведения протестного мероприятия стало сообщение о том, что израильские власти согласились не продлевать срок административного заключения Абу Хауаша под давлением ХАМАСа и "Исламского джихада". Обе террористическое организации угрожали "эскалацией" в случае смерти объявившего голодовку заключенного.
Вечером 5 января новостная служба корпорации "Кан" опубликовала в своем "твиттере" кадры, показанные телеканалом Al-Rad, на которых запечатлено нападение правых активистов на журналиста турецкого агентства новостей "Анадолу". Один из молодых людей с израильским флагом, наброшенным на плечи, наносит удар в лицо журналисту, сбивая его с ног.
מחוץ לבית החולים אסף הרופא מתקיימת הפגנה של פעילי ימין נגד שחרורו של העציר המנהלי הישאם אבו הוואש. ערוץ אל-רד האמירותי פרסם תיעוד של מפגין תוקף עיתונאי מטעם סוכנות הידיעות הטורקית אנאדול@hadasgrinberg @coren_ido pic.twitter.com/6cQf4ANRe3— כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2022
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