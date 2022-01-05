Возле больницы "Асаф а-Рофе" избит турецкий журналист, освещавший акцию протеста правых активистов

Возле больницы "Асаф а-Рофе", в которой находится под наблюдением врачей после 140-дневной голодовки активист "Исламского джихада" Хишам Абу Хауаш, прошла акция протеста правых активистов. Ее участники протестуют против уступок правительства Израиля террору.

Поводом для проведения протестного мероприятия стало сообщение о том, что израильские власти согласились не продлевать срок административного заключения Абу Хауаша под давлением ХАМАСа и "Исламского джихада". Обе террористическое организации угрожали "эскалацией" в случае смерти объявившего голодовку заключенного.

Вечером 5 января новостная служба корпорации "Кан" опубликовала в своем "твиттере" кадры, показанные телеканалом Al-Rad, на которых запечатлено нападение правых активистов на журналиста турецкого агентства новостей "Анадолу". Один из молодых людей с израильским флагом, наброшенным на плечи, наносит удар в лицо журналисту, сбивая его с ног.