Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 16:24

Предъявлены обвинения двум жителям Цфата, избившим араба

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предъявлены обвинения двум жителям Цфата, избившим араба

Прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 18-летнего жителя Цфата Иегуды Турджемана и 17-летнего подростка, чье имя запрещено к публикации.

Согласно тексту обвинительного заключения, неподалеку от Старого города в Иерусалиме обвиняемые напали на араба и избили его. Один из них брызнул тому в лицо слезоточивый газ.

Обвиняемым инкриминируется причинение тяжких телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, а также нападение на расистской почве.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37 Лидер Объединенного списка Айман Удэ доставлен в больницу с болями в груди
16:24 Предъявлены обвинения двум жителям Цфата, избившим араба
16:12 В результате пожара на подземной парковке в Тель-Авиве пострадали два человека
14:01 Умер молодой мужчина, раненный охранником ночного клуба в Хайфе
12:41 ДТП в Иудее, один из пострадавших в критическом состоянии
12:09 Домогательства в ЦАХАЛе: в 2020 году было подано 1542 жалобы и предъявлено 31 обвинительное заключение
11:49 Первое решение суда по делу о линче в Бат-Яме: один из участников приговорен к году тюрьмы
11:31 Кнессет утвердил закон об электричестве, оппозиция не голосовала
11:28 Террорист, убивший на перекрестке Тапуах Иегуду Гуэту, приговорен к двум пожизненным заключениям
11:18 На работника киоска в Кирьят-Бялике напал клиент, которого попросили надеть маску
Загрузка...