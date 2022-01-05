Предъявлены обвинения двум жителям Цфата, избившим араба

Прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 18-летнего жителя Цфата Иегуды Турджемана и 17-летнего подростка, чье имя запрещено к публикации.

Согласно тексту обвинительного заключения, неподалеку от Старого города в Иерусалиме обвиняемые напали на араба и избили его. Один из них брызнул тому в лицо слезоточивый газ.

Обвиняемым инкриминируется причинение тяжких телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, а также нападение на расистской почве.