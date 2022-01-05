Оппозиция бойкотирует голосование в Кнессете и грозит создать "альтернативный парламент"

Депутаты от оппозиции продолжают бойкотировать обсуждение законопроекта по электричеству, которое проходит в Кнессете. В настоящий момент идет голосование по поправкам, поданным депутатами от различных партий, в том числе оппозиционных.

Однако после совещания, в котором принимали участие глава оппозиции Биньямин Нетаниягу, лидер ШАС Арье Дери и депутаты Ярив Левин и Амир Охана ("Ликуд"), оппозиционеры решили принимать участие в голосовании лишь по поправке, в которой речь идет о присоединении к электрической сети еврейских населенных пунктов, не имеющих официального статуса. При этом оппозиция намерена потребовать поименного голосования, чтобы вынудить депутатов правых партий от коалиции публично голосовать против. В голосовании по остальным поправкам оппозиция участия не принимает, как не принимала участия накануне в обсуждении законопроекта.

Гнев оппозиционеров был вызван решением организационной комиссии Кнессета удовлетворить просьбу коалиции о задействовании так называемого 98-го параграфа устава парламента, позволяющего ограничить время дискуссии. Изначально глава комиссии, депутат Нир Орбах ("Ямина") заявлял, что готов взвесить эту просьбу только в том случае, если действие законопроекта будет распространяться и на еврейские поселения, не имеющие сегодня официального статуса, однако позже отказался от этого требования.

"Коалиция перешла к прямому затыканию ртов. То, что началось с непропорционального итогам выборов распределения мест в комиссиях, продолжилось запретом на проведение в стенах Кнессета мероприятий лобби, которые неугодны нынешней власти, плавно перешло в запрет на высказывание возражений против законопроектов, которые предлагает коалиция", – заявил в интервью "Кан РЭКА" депутат Шломо Караи ("Ликуд"). По его словам, 98-й параграф предназначен для использования в самых редких и исключительных случаях. "Коалиция использует его уже пятый раз", – добавил он. Караи отметил, что обсуждаемый законопроект является, по его мнению, анархистским, позволяющим каждому делать все что угодно.

Напомним, что законопроект об электричестве, инициированный партией РААМ, позволяет подключить к электрической сети компании "Хеврат Хашмаль" незаконно построенные дома в бедуинском секторе.

Позднее 5 января состоится заседание глав оппозиционных партий. Как заявил депутат Караи, в ходе заседания будет рассматриваться вопрос о полном прекращении участия оппозиции в работе Кнессета. "Мы взвесим возможность создания альтернативного форума, где мы будем обсуждать то, что считаем нужным, а не то, что нам позволяет эта коалиция", – сказал он.