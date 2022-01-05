Первое решение суда по делу о линче в Бат-Яме: один из участников приговорен к году тюрьму

Окружной суд Тель-Авива приговорил к году тюремного заключения 21-летнего жителя Бат-Яма Лаава Оханину, признанного виновным в участии в нападении на араба во время операции "Страж стен".

Судья также приговорил Оханину к условному тюремному сроку и к выплате двух тысяч шекелей владельцам ресторана, которому был причинен ущерб в ходе беспорядков.

Это первый приговор по делу о линче в Бат-Яме. Суды над остальными подозреваемыми продолжаются.

Напомним, 12 мая на набережной в Бат-Яме толпа евреев пыталась линчевать араба. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, врезался в разделительное заграждение, после чего попытался уехать с места происшествия. Толпа вытащила мужчину из автомобиля и жестоко избила. Медики доставили пострадавшего в больницу "Ихилов". Пострадавший, Саид Муса из Рамле, получил серьезные травмы и был выписан из больницы неделю спустя. Кроме того, был причинен значительный ущерб кафе и нескольким другим предприятиям, владельцами которых, как считали нападавшие, были арабы.