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NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 08:53

В 2021 году спрос на лицензированное оружие в Израиле вырос более чем вдвое

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В 2021 году спрос на лицензированное оружие в Израиле вырос более чем вдвое

Согласно данным министерства внутренней безопасности, в 2021 году израильтяне подали 19.375 заявок на получение разрешения на ношение оружия, на 120% больше, чем в 2020 году.

Почти две трети заявок были поданы в июне 2021 года, сразу после арабских беспорядков во время контртеррористической операции "Страж стен".

Из поданных заявок 47% были одобрены.


На текущий момент разрешение на ношение личного оружия имеют 148 тысяч человек, не считая военных, сотрудников полиции, управления тюрем и других силовых структур, а также охранных компаний.

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