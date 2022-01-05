Активисты движения "Омдим бе-Яхад" о новом порядке проверок на коронавирус: "Здоровье - только для богатых"

Активисты движения "Омдим бе-Яхад" раскритиковали решение минздрава изменить порядок проведения проверок на коронавирус, чтобы снизить нагрузку на лаборатории и пункты проверок.

В соответствии с новыми правилами, после контакта с заразившимся бесплатно пройти PCR-тест смогут вакцинированные израильтян старше 60 лет или лица, находящиеся в "группе риска". Невакцинированные должны пройти проверку на антиген на официальных пунктах. Остальные должны будут делать домашние проверки (экспресс-тесты).

В заявлении "Омдим бе-Яхад" говорится: "Новая стратегия в отношении проверок такова: здоровье - только для богатых. В стране, где набор для домашнего тестирования стоит 35 шекелей, Горовиц и Либерман объявляют, что те, у кого есть деньги, будут освобождены от очередей, необходимости пропускать работу и риска заразиться. И это вместо того, чтобы потратить деньги на открытие дополнительных пунктов проверки и установить контроль за ценами на тесты".

Отметим, что в интервью радиостанции "Кан Бет" гендиректор одной из частных фармацевтических сетей заявил, что прибыль сети от продажи тестов составляет 30%.