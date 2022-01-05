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Тель-Авив:
13 - 17°
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NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 05:53

Прогноз погоды на 5 января: прохладно, в первой половине дня местами дожди

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Прогноз погоды на 5 января: прохладно, в первой половине дня местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 января, будет прохладно, температура соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Вечером дожди прекратятся.

В Иерусалиме – 9-13 градусов, в Тель-Авиве – 13-17, в Хайфе – 14-15, в Эйлате – 10-22, в Беэр-Шеве – 7-18, в Мицпе-Рамоне – 5-12, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-18, в Ариэле – 9-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-16, на Голанских высотах – 10-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 70-100 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В четверг-субботу температура повысится, будет солнечно.

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