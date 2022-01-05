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NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 21:47

В Иерусалиме толпа ультраортодоксов разгромила магазин, торговавший "некошерными" телефонами

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В Иерусалиме толпа ультраортодоксов разгромила магазин, торговавший "некошерными" телефонами

На улице Малкей Исраэль в Иерусалиме толпа ультраортодоксов разгромила магазин электроники, торгующий "некошерными" мобильными телефонами.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что участники беспорядков выходили на проезжую часть, создавая аварийную ситуация и мешая движению. После отказа разойтись, полиция использовала спецсредства для разгона демонстраций.

В социальные сети вечером 5 января было выложено видео, на котором можно увидеть, как прямой струей из брандспойта был сбит с ног ультраортодоксальный мужчина.


Полиция сообщила о задержании шести человек за участие в беспорядках и по подозрению в причастности к актам вандализма.

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