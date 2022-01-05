Кнессет утвердил закон об электричестве, оппозиция не голосовала

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект об электричестве, позволяющий присоединять незаконно построенные дома в бедуинском секторе к сети компании "Хеврат Хашмаль". 61 депутатов проголосовали за законопроект. Ни один депутат не проголосовал против, так как оппозиция не приняла участия в голосовании в знак протеста против решения коалиции ограничить время обсуждения законопроекта. Депутат от партии "Ямина" Амихай Шикли не принял участия в голосовании и покинул зал вместе с оппозиционерами.

Три депутата от Объединенного списка воздержались.

Оппозиция бойкотировала и голосование по поправкам, сделав исключение лишь для поправки, в которой речь шла о присоединении к электрической сети еврейских населенных пунктов, не имеющих официального статуса. Эта поправка была отклонена так же, как и все остальные, однако поименное голосование по этой поправке вынудило депутатов от правых партий коалиции голосовать против нее и это вызвало скандал в зале заседаний. Оппозиционеры кричали премьер-министру: "Позор". Он ответил: "Вы лицемеры. Нетаниягу голосовал за размежевание".

В голосовании по остальным поправкам оппозиция участия не принимает, как не принимала участия накануне в обсуждении законопроекта.

После голосования глава оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил: "Правительство Беннета и РААМ сегодня побило еще один антисионистский и антидемократический рекорд! Оно утвердило сегодня закон партии РААМ, Закон об электричестве, из-за которого десятки незаконно построенных домов подключат к электричеству. Тем самым они легализуют захват Негева и Галилеи "Исламским движением" и реализовывают ключевое составляющее палестинского плана "права на возвращение". В то же время правительство Беннета и РААМ проголосовало против нашего законопроекта о подключении к электричеству новых поселений в Иудее и Самарии".

Гнев оппозиционеров был вызван решением организационной комиссии Кнессета удовлетворить просьбу коалиции о задействовании так называемого 98-го параграфа устава парламента, позволяющего ограничить время дискуссии. Изначально глава комиссии, депутат Нир Орбах ("Ямина") заявлял, что готов взвесить эту просьбу только в том случае, если действие законопроекта будет распространяться и на еврейские поселения, не имеющие сегодня официального статуса, однако позже отказался от этого требования.

Напомним, что законопроект об электричестве, инициированный партией РААМ, позволяет подключить к электрической сети компании "Хеврат Хашмаль" незаконно построенные дома в бедуинском секторе.

Позднее 5 января состоится заседание глав оппозиционных партий. Как заявил депутат Караи, в ходе заседания будет рассматриваться вопрос о полном прекращении участия оппозиции в работе Кнессета. "Мы взвесим возможность создания альтернативного форума, где мы будем обсуждать то, что считаем нужным, а не то, что нам позволяет эта коалиция", – сказал он.