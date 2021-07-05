Канцелярия министра Развозова будет помогать комиссии МВД рассматривать просьбы на вылет в Россию

По договоренности с министром внутренних дел Айелет Шакед, канцелярия министра туризма Константина Развозова предоставит помощь чрезвычайной межминистерской комиссии в повторном рассмотрении экстренных просьб на вылет в Россию.

Россия уже больше месяца находится в списке стран, запрещенных для посещения гражданами Израиля. Ситуация, в первую очередь, сложна для израильтян, которым необходимо экстренно вылететь в Россию. Для рассмотрения чрезвычайных гуманитарных случаев, действует специальная комиссия, рассматривающая в срочном порядке такие ситуации. В состав комиссии входят как сотрудники Управления регистрации населения, так и сотрудники министерства здравоохранения.

Как сообщал ранее сайт NEWSru.co.il, комиссией не были опубликованы критерии, по которым гражданам выдаются разрешения на выезд в Россию. На запрос редакции Управление регистрации населения и министерство здравоохранения не смогли дать четкого ответа, представители какого из ведомств руководят комиссией и фактически перекладывали ответственность друг на друга. Судя по обращениям в нашу редакцию, комиссия требовала от граждан предоставлять нотариально заверенные переводы медицинских документов и отказывала в разрешении на выезд даже тем, у которых в России тяжело больны ближайшие родственники. Редакция NEWSru.co.il так и не добилась ответа на вопрос, почему в состав комиссии, которая рассматривает в основном обращения от русскоязычных израильтян, не входит ни один русскоязычный сотрудник.

После того, как министр туризма Константин Развозов провел встречу по этому вопросу с министром внутренних дел Айелет Шакед, канцелярия Развозова сообщила, что русскоязычные сотрудники канцелярии примут участие в повторном рассмотрении просьб на вылет в Россию.

Канцелярия министра Развозова также сообщила, что, согласно принятым правительством критериям, выезд в Россию может быть разрешен только с целью прохождения неотложного лечения самого подателя, либо в качестве сопровождающего на срочное лечение ближайшего родственника, либо на похороны родственника первой линии.

"Судя по обращениям, поступающим в мою канцелярию, - заявил министр Развозов, - в работе комиссии случаются сбои - иногда, вопреки соответствия критериям, люди получают отказ. Я обратился к главе МВД Айелет Шакед и предложил помощь русскоязычных сотрудников моей канцелярии в повторном рассмотрении экстренных случаев. Шакед приняла мое предложение, что, на мой взгляд, лишний раз доказывает - прозрачность, доверие и сотрудничество на благо всех жителей Израиля - это главные приоритеты правительства перемен".

"Мы публикуем данные для связи с моей канцелярией. Мне важно еще раз подчеркнуть: как министр в составе межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом, я понимаю растущую опасность заражения и настоятельно призываю всех воздержаться, на сколько это возможно, от поездок в красные страны и обращаться в комиссию в действительно экстренных случаях", - подчеркнул министр.