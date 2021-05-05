Президент Ривлин вручил мандат на формирование правительства Яиру Лапиду

После того, как Биньямин Нетаниягу не смог сформировать правую коалицию, президент государства Израиль Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правительства главе партии "Еш Атид" Яиру Лапиду, которого рекомендовали 56 депутатов.

Для того, чтобы сформировать коалицию у Лапида есть 28 дней.

"После того, как я выслушал представителей всех фракций и встретился с депутатами Кнессета Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом, я понял, что у Беннета по-прежнему имеются семь рекомендаций, как и во время первого раунда, а Лапид получил дополнительно 11 рекомендаций", - сказал Ривлин.

Президент рассказал, что Мансур Аббас написал ему, что готов к сотрудничеству с любым, кому будет поручено формирование правительства и кто получит большинство рекомендаций. А Нафтали Беннет высказал заинтересованность в создании устойчивого правительства и не исключил возможности создания правительства с Лапидом. Кроме того, он заявил, что передача мандата Кнессету, скорее всего, приведет к пятым выборам. "На базе рекомендаций и в рамках своих полномочий я сообщил Яиру Лапиду, что вручаю ему мандат на формирование правительства", - заявил президент.

При этом Рувен Ривлин подчеркнул, что лидер "Еш Атид" столкнется с серьезными сложностями при выполнении возложенной на него миссии.

Потенциальная коалиция состоит из партий "Еш Атид", "Ямина", "Тиква Хадаша", "Кахоль Лаван", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ. Эти партии имеют в сумме 58 мандатов.

Ранее 5 мая Нафтали Беннет выступил с заявлением для прессы, в котором сказал, что после того, как Нетаниягу потерпел неудачу в попытке сформировать правое правительство, имеется только две возможности: пятые выборы или правительство чрезвычайного положения. Он также заявил, что "двери для переговоров открыты для всех фракций".

В ответ на приглашение за стол переговоров глава фракции "Яадут Тора" Моше Гафни заявил: "Тут нет дураков. С первого момента Беннет предпочитал правительство с Лапидом правительству с Нетаниягу. Я отклоняю приглашение присоединиться к такому правительству".