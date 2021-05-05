Политический тупик: Лапид и Беннет попросили у Ривлина мандат на формирование правительства

В канцелярии президента состоялись встречи президента государства Реувена Ривлина с главой "Еш Атид" Яиром Лапидом и председателем "Ямины" Нафтали Беннетом.

Согласно опубликованной информации, в ходе встречи с Лапидом, глава "Еш Атид" заявил, что его просьба получить мандат на формирование правительства остается в силе. Затем состоялась встреча Ривлина с главой "Ямины" Нафтали Беннетом. Он также попросил предоставить ему мандат. "С Божьей помощью, мы сформируем хорошее правительство во имя народа Израиля", - сказал Беннет.

Как сообщалось ранее, Ривлин предложил партиям представить не позднее 14:00 свои рекомендации по поводу того, кому поручить формирование коалиции. Не исключено, что уже сегодня объявит, кому поручена эта задача. Ранее партия "Тиква Хадаша" объявила, что рекомендует Яира Лапида, что заметно повысило шансы главы "Еш Атид" получить мандат.

Если Лапид получит мандат на формирование коалиции, в его распоряжении будут те же 28 дней, которые не сумел использовать Нетаниягу. Однако в политических кругах полагают, что будущее коалиции прояснится гораздо раньше. Если Лапиду и Беннету удастся прийти к соглашению, не исключено, что правительство будет приведено к присяге в ближайшие десять дней. Если выяснится, что коалицию создать невозможно, Беннет поддержит инициативу о проведении прямых выборов.

Потенциальная коалиция состоит из партий "Еш Атид", "Ямина", "Тиква Хадаша", "Кахоль Лаван", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ. Эти партии имеют в сумме 58 мандатов, и коалицию может быть создана лишь в том случае, если ее извне поддержит партия РААМ. Шанс на присоединение к ней "Ционут Датит" или ультраортодоксальных партий крайне невысок. "Трещины" в этой еще не созданной коалиции появились уже 5 мая, когда депутат Кнессета Амихай Шикли ("Ямина") направил письмо главе своей партии Нафтали Беннету, в котором заявил, что не сможет поддержать коалицию, в состав которой войдут левые партии.

Коалиционные переговоры в блоке противников Нетаниягу велись постоянно и продолжатся в ближайшие дни. Нетаниягу, со своей стороны, продолжит попытки предотвратить создание правительства Беннета-Лапида.