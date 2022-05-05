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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 16:31

В Иерусалиме толпа ортодоксов напала на лидера ШАС Арье Дери на выходе из синагоги

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Лидер партии ШАС Арье Дери

В четверг, 5 мая, толпа ультраортодоксов атаковала главу партии ШАС Арье Дери, когда он вышел из сефардской синагоги "Мусайоф". Пришлось вмешаться полиции. Арье Дери полицейские и телохранители сопроводили до машины, на которой он выехал из квартала.

Накануне утром в ультраортодоксальных кварталах столицы появились листовки, обращенные к Арье Дери, в которых его участие в церемонии в память о погибших во время службы бойцах батальона "Нецах Иегуда", называется "постыдным", а сами религиозные солдаты называются оскорбительным словом "хардаким" ("хардак" - сокращение "харедим калей даат" - "легкомысленные харедим". Получившееся сокращение по своему звучанию напоминает слово "xараким" – насекомые - прим.ред.). Авторы листовки обвинили Дери в поощрении религиозных евреев в прохождении службы в армии. "Тысячи сефардов из-за тебя стали светскими. Уходи, неверный!", - такими словами заканчивалась листовка.

Журналист 14-го канала ИТВ Коби Борнштейн в своем "твиттере" опубликовал фотографию листовки, а также видео, на котором запечатлена "эвакуация" Арье Дери из квартала.


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