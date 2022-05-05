Самолет "Эль-Аля" не принял участие в воздушном параде из-за трудового конфликта в компании

Радиостанция "Кан Бет" передала, что из-за трудового конфликта внутри компании самолет "Эль-Аля" не принял участие в воздушном параде по случаю Дня Независимости Израиля.

По информации сайта "Мако", перед самым взлетом техники оставили самолет, после его вылет стал невозможен.

Из-за трудового конфликта за последние два дня были отменены 11 рейсов "Эль-Аля", в том числе в Афины, Брюссель, Франкфурт, Варшаву. Пассажирам об этом было сообщено всего за несколько часов.

Из рабочего комитета "Эль-Аля" передали, что пилоты добиваются возвращения тех условий труда, которые были у них до начала эпидемии коронавируса.

В знак протеста некоторые пилоты взяли больничные листы, другие - не отвечают телефонные звонки. У компании возникли сложности с формированием экипажей на рейсы, предусмотренные расписанием и на которые уже проданы билеты.