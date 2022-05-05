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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 19:00

В Иерусалиме проходит церемония награждения лауреатов Премии Израиля

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В Иерусалиме проходит церемония награждения лауреатов Премии Израиля

В международном центре конгрессов "Биньяней а-Ума" в Иерусалиме проходит церемония вручения Премии Израиля, которой традиционно завершаются мероприятия Дня Независимости Израиля.

Этом году лауреатами премии стали профессор Ямима Бен-Менахем (исследования философии и религии), профессор Рут Берман (общая и ивритская лингвистика), профессор Шимон Шамир (исследования Ближнего Востока), профессор Иегошуа Зак (физика и химия), профессор Муса Йодим (естественные науки), Одед Котлер (театральное искусство), Авиху Медина (израильская песня), профессор Йорам Палти (технологическое новаторство и предпринимательство), Изи Шерацки и Мариума Клайн (достижения всей жизни и вклад в развитие страны и общества).


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