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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 08:59

Экстремисты устроили беспорядки около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

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Экстремисты устроили беспорядки около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Утром в четверг, 5 мая, во время празднования Дня независимости Израиля, группа мусульман-экстремистов вновь устроила беспорядки около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Экстремисты выкрикивали антиизраильские лозунги и бросали камни и стулья в сторону сотрудников полиции, контролирующих ситуацию на Храмовой горе. Один из полицейских был легко травмирован.

Как отмечает пресс-служба полиции, беспорядки были спровоцированы ложными слухами, распространяемыми в соцсетях, о том, что якобы сегодня сотни верующих евреев намерены подняться для молитв на Храмовую гору.


Полиция подчеркивает, что правила посещения Храмовой горы в Иерусалиме остаются неизменными (мусульмане могут проводить в этом месте массовые молитвы, евреи могут посещать это место, но им не разрешается здесь молиться).

В течение Дня независимости Израиля на Храмовую гору действительно планируют подняться сотни евреев, но им не будет разрешено молиться в этом месте, заявляет полиция.

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