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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 17:35

Глава МИД Украины поздравил Лапида с Днем Независимости и потребовал извинений от Лаврова

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Глава МИД Украины поздравил Лапида с Днем Независимости и потребовал извинений от Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем "твиттере" сообщил о телефонном разговоре с израильским коллегой Яиром Лапидом, в ходе которого он поздравил израильтян с Днем Независимости.

Дмитрий Кулеба написал, что он поблагодарил коллегу за оказываемую Израилем гуманитарную помощь и поддержку на Генеральной ассамблее ООН. По словам главы украинского МИДа, Лапид пообещал, что Израиль будет и впредь поддерживать Украину, как во время войны, так и после нее, в том числе будет препятствовать уклонению от санкций теми, в отношении кого они были введены.

Кулеба также написал, что он сам и его израильский собеседник возмущены антисемитскими высказываниями Сергея Лаврова. "Я подчеркнул, что антисемитизм имеет долгую историю среди российской элиты. Единственный выходы для министра иностранных дел Лаврова - это публично извиниться перед евреями всего мира. Нельзя сохранять толерантность к антисемитизму", - написал он.


Радиостанция "Кан Бет" передала, что ранее президент РФ Владимир Путин направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу поздравления по случаю Дня Независимости. В этом послании он выразил уверенность в том, что российско-израильские отношения, построенные на принципах дружбы и взаимного уважения, продолжат развиваться.

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