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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 05:59

Прогноз погоды на 5 мая: температура ниже среднесезонной, местами дожди, шторм

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Прогноз погоды на 5 мая: температура ниже среднесезонной, местами дожди, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 5 мая, температура еще немного понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди на севере и в центре. Сильный ветер, шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 11-18 градусов, в Тель-Авиве – 18-20, в Хайфе – 16-18, в Эйлате – 18-29, в Беэр-Шеве – 14-22, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-21, в Ариэле – 12-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-24, на Голанских высотах – 14-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 190-320 см. Купание крайне опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу-субботу – переменная облачность, нежарко. В воскресенье температура повысится.

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