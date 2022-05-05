По словам свидетеля, полицейский находился рядом с террористом, но не стал стрелять

Мордехай, житель Эльада, ставший свидетелем нападения террористов, в эфире телеканала "Кан-11" рассказал, что двое вооруженных людей были совсем рядом с террористом, но один не попал, а другой – не стал стрелять.

Мужчина рассказывает, что он находился в синагоге, когда габбай (староста синагоги) крикнул, что на улице - теракт.

По его словам, все присутствующие выбежали из синагоги и увидели двух удаляющихся в сторону парка террористов с топорами. По его словам, встретив прохожего, они наносили ему удар топором по голове, крича "аллах акбар".

"И тогда, они приблизились к охраннику, он бедный достал пистолет и выстрелил, но у него ничего не получилось, и тогда его ударили топором", - рассказал свидетель.

По словам мужчины, совсем рядом с местом происшествия находился еще и сотрудник полиции. "Ему все кричали: Стреляй! Стреляй! Но он не выстрелил. Он побоялся стрелять", - добавил мужчина.

Отметим, что на данный момент полиция не подтверждает, но и не опровергает слова свидетеля.