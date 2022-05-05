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NEWSru.co.il :: В Израиле5 мая 2022 г., 08:13

Президент Украины Зеленский поздравил Беннета с Днем независимости Израиля

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Президент Украины Зеленский поздравил Беннета с Днем независимости Израиля

Офис президента Украины сообщает, что Владимир Зеленский побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и поздравил его с 74-й годовщиной независимости Государства Израиль.

При этом сообщается, что Зеленский рассказал Беннету о ситуации в зоне боевых действий на территории Украины, особо отметив критическую ситуацию в Мариуполе, оккупированном войсками РФ и ДНР.

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