Президент Украины Зеленский поздравил Беннета с Днем независимости Израиля

Офис президента Украины сообщает, что Владимир Зеленский побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и поздравил его с 74-й годовщиной независимости Государства Израиль.

При этом сообщается, что Зеленский рассказал Беннету о ситуации в зоне боевых действий на территории Украины, особо отметив критическую ситуацию в Мариуполе, оккупированном войсками РФ и ДНР.