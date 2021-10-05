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NEWSru.co.il :: В Израиле5 октября 2021 г., 09:58

В коалиции критикуют Беннета за разглашение информации об операции "Мосада"

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Нафтали Беннет

В коалиции критикуют премьер-министра Нафтали Беннета за публикацию факта операции "Мосада" по сбору информации о судьбе штурмана ВВС ЦАХАЛа Рона Арада. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Рам Бен Барак ("Еш Атид") заявил в интервью телеканалу "Кешет", что он не считает правильным публично говорить о тайных операциях. "Я против разглашения информации об операциях", - заявил Бен Барак, ранее занимавший должность заместителя главы "Мосада". Он добавил, что несмотря на операцию "Мосада", Израилю ничего неизвестно о судьбе Рона Арада.

Высокопоставленный источник в коалиции также завил, что слова Беннета с трибуны Кнессета были ошибкой. "Когда сведения об операциях "Мосада" становятся разменной картой в политической игре, это почти унизительно для сотрудников оборонных структур", - заявил источник.


Напомним, что в своей речи на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Нафтали Беннет сказал, что правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы найти и вернуть домой своих пропавших без вести солдат.

"В прошлом месяце агенты "Мосада" провели операцию по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу Рона Арада. Это была сложная и дерзкая операция. И это все, что я могу сказать на данный момент", - объявил Беннет.

Позднее канцелярия главы правительства распространила следующее заявление: "Операция по получению информации о судьбе Рона Арада была успешной, и беспрецедентные задачи, которые были поставлены, выполнены. Предание факта операции огласке также имело значение, отражающее усилия, которые страна прикладывает для возвращения пропавших солдат через много лет после их пленения", - говорилось в заявлении канцелярии Беннета.

Стратегический советник Рони Римон сказал в интервью "Кан РЭКА", что, по его мнению, высказывание Беннета носило исключительно характер пиара. "Он описывал свои достижения и достижения своего правительства и решил упомянуть и этот вопрос, который должен, по его мнению. прибавить ему очков в общественном мнении", - считает Рони Римон.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 октября 2021
Беннет: "Агенты "Мосада" провели дерзкую операцию по сбору информации о Роне Араде"
 

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